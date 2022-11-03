Все мы хотим, чтобы наши желания сбывались. И есть способ, который работает всегда. Нужно просто знать к какой стихии относится знак Зодиака, и следовать определенному ритуалу, который подскажут сами звезды. Давайте же узнаем, как исполнить свое желание, пишет ladyelena.ru.
Что делать, чтобы сбылась мечта? Ритуалы для каждого знака Зодиака
Можно немного изменить ритуал под свой образ жизни. Главное – искренне верить в то, что делаете. И обязательно просить помощи только у своей стихии.
Овен
Овны – Огонь. Вы любите получать всё и сразу, так как очень трудолюбивы. Однако удача и так сопутствует вам по жизни. Огонь поможет исполнить любую мечту. Нужно просто написать её на листе бумаги, представить то, что хотите и сжечь листок. Затем обязательно сказать слова благодарности, словно все уже исполнилось.
Телец
Телец – Земля. Телец и деньги всегда идут рядом, именно к ним можно обратиться за помощью. Для исполнения желания вам нужно нашептать его на монетку. И саму монету всегда держать при себе до исполнения желанного. Деньги занимать и брать в долг ни в коем случае в это время нельзя.
Близнецы
Близнецы – Воздух. Близнецы не знают границ и пределов в своем воображении. У них всегда очень много хотелок, но следует сосредоточиться на чем-то одном. Напишете желаемое на красивом листе, прикрепите к воздушному шарику и отпустите в небо. Ваше мечтание непременно сбудется.
Рак
Рак – Вода. Как правило, Раки загадывают скромные желания, которые всегда сбываются. Чтобы ускорить желаемое событие можно поступить следующим образом. Придите к водоему, найдите красивый камушек и расскажите ему то, чего хотите. Бросьте в воду. Вскоре все исполнится в лучшем виде.
Лев
Лев – Огонь. Львы, как правило, очень оригинальные и творческие люди в представлении своих желаний. Если ваша мечта не исполнилась, вы сами начнете ее исполнять. Идите на природу, разожгите костер и сожгите в нем записочку со своим мечтанием. Никому об этом не рассказывайте.
Дева
Дева – Земля. Девы очень реально смотрят на жизнь, у них часто отсутствуют какие либо иллюзии. Для того чтобы исполнилась заветная мечта обратитесь к земле за помощью. Напишите желание и закопайте его под деревом, лучше в лесу, где никто не ходит. Когда оно сбудется, не забудьте прийти поблагодарить дерево за помощь.
Весы
Весы – Воздух. Богатый интеллект рисует много разных желаний в вашей голове. Ваши мечты, как правило, очень легко выполнимы. Постарайтесь выбраться на природу, где-то в поле или степь. Посмотрите на небо, облака, представьте, как исполняется ваша мечта. И громко прокричите свое желание. Оно сбудется в ближайшем будущем.
Скорпион
Скорпион – Вода. Покровитель Скорпионов Плутон помогает воплощать мечты в реальность. По своей натуре вы желаете многого и сразу. Но стоит ограничиваться только самым заветным мечтанием. Идите к воде, напишите своё желание на бумаге, сделайте кораблик и запустите его по течению. Задуманное обязательно исполнится.
Стрелец
Стрелец – Огонь. Представители этого знака очень реалистичные люди. И в данном вопросе, вы большие скептики, так как не верите во все эти ритуалы. Но всё равно попробуйте. На закате дня, зажгите свечу, напишите своё заветное желаньице, трижды прочитайте и сожгите. Вот увидите, судьба поможет вам.
Козероги
Козероги – Земля. Люди, рожденные по этой звездой, впечатлительные и робкие. Вы склонны мечтать, верить в то, что желаемое сбудется и готовы приложить максимум усилий. Дождитесь нового урожая винограда, сорвите кисть, и съешьте семь ягод, думая о мечте. Если сил ждать лета нет, купите мармелад.
Водолей
Водолей – Воздух. У Водолеев очень развита интуиция и они способны постигать различные тайны. Вы любите загадывать желания, но очень огорчаетесь, если они не сбываются. Попробуйте на праздник с хорошей, дружной и веселой компанией во время фейерверка чего-нибудь пожелать, можно не ограничивать фантазию и желать по максимуму. Поверьте, все непременно сбудется.
Рыбы
Рыбы – Вода. Не обращайте внимания на мнение других людей о вас и взгляды со стороны. Старайтесь не ждать особых случаев и загадывайте желания как можно чаще. Придите к речке, напишите желание на бумаге и закройте в бутылке. Бутылку бросьте в воду. Ваша мечта обязательно сбудется. Главное искренне в это верить.