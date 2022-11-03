Что делать, чтобы сбылась мечта? Ритуалы для каждого знака Зодиака

Можно немного изменить ритуал под свой образ жизни. Главное – искренне верить в то, что делаете. И обязательно просить помощи только у своей стихии.

Овен

Овны – Огонь. Вы любите получать всё и сразу, так как очень трудолюбивы. Однако удача и так сопутствует вам по жизни. Огонь поможет исполнить любую мечту. Нужно просто написать её на листе бумаги, представить то, что хотите и сжечь листок. Затем обязательно сказать слова благодарности, словно все уже исполнилось.

Телец

Телец – Земля. Телец и деньги всегда идут рядом, именно к ним можно обратиться за помощью. Для исполнения желания вам нужно нашептать его на монетку. И саму монету всегда держать при себе до исполнения желанного. Деньги занимать и брать в долг ни в коем случае в это время нельзя.

Близнецы

Близнецы – Воздух. Близнецы не знают границ и пределов в своем воображении. У них всегда очень много хотелок, но следует сосредоточиться на чем-то одном. Напишете желаемое на красивом листе, прикрепите к воздушному шарику и отпустите в небо. Ваше мечтание непременно сбудется.

Рак