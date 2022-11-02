«Я сказала им, что увидимся в суде. Я так это не оставлю, пойду в суд», – говорит Керсти Крахт, обнаружившая аномальное потребление электроэнергии. Она была несколько дней за границей, но электроэнергии в тот потреблялось в три раза больше. По словам Elektrilevi, все правильно – это объемы потребления электроэнергии, измеренные счетчиком, пишет Elu24.
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НЕПОСТИЖИМО ⟩ Керсти Крахт, которая неделю была за границей, требует ответов о невероятном потреблении электроэнергии
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Керсти Крахт, которая неделю была за границей, требует ответов о невероятном потреблении электроэнергии
Бывший советник министра финансов Керсти Крахт в соцсетях выразила свое недоумение – она несколько дней находилась за границей, но потребление электроэнергии было почти в три раза выше обычного.
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