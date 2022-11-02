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НЕПОСТИЖИМО ⟩ Керсти Крахт, которая неделю была за границей, требует ответов о невероятном потреблении электроэнергии

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Кетлин Крузе
Керсти Крахт, которая неделю была за границей, требует ответов о невероятном потреблении электроэнергии
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Фото: Elu24 kollaaž

«Я сказала им, что увидимся в суде. Я так это не оставлю, пойду в суд», – говорит Керсти Крахт, обнаружившая аномальное потребление электроэнергии. Она была несколько дней за границей, но электроэнергии в тот потреблялось в три раза больше. По словам Elektrilevi, все правильно – это объемы потребления электроэнергии, измеренные счетчиком, пишет Elu24.

Бывший советник министра финансов Керсти Крахт в соцсетях выразила свое недоумение – она несколько дней находилась за границей, но потребление электроэнергии было почти в три раза выше обычного.

«Вот пример того, как наши продавцы электроэнергии используют дистанционно считываемые счетчики, чтобы зарабатывать деньги и выставлять счета населению», – заявила Крахт, поделившись фотографией своего потребления электроэнергии в октябре.

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