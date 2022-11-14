ИХ РАБОТА И ОПАСНА И ТРУДНА ⟩ Огонь, вода и медные трубы: эстонские мужчины откровенно рассказали о своих трудных профессиях

После экзаменов на симуляторе, где практикуются действия в случае нештатных ситуаций, мокрая от пота рубашка – это нормально!

Авиационный транспорт – самый безопасный транспорт из всех существующих, и это большая ответственность обеспечивать высокий уровень безопасности вместе с коллегами – бортпроводниками, наземным персоналом, диспетчерами и многими другими. Каждый рабочий день, выполняя посадку, я помню, что за моей спиной 200 пассажиров, которых нужно доставить в место назначения в полной безопасности, с комфортом и вовремя. Это хорошо помогает держать себя в тонусе и не расслабляться, делая одни и те же действия изо дня в день. В награду мы получаем лучший вид из окна офиса и благодарных пассажиров. После выполнения «крайнего» (профессиональный сленг ряда современных представителей опасных профессий - прим.ред.) полета за день, мне нравится стоять рядом с бортпроводниками и прощаться с выходящими пассажирами.

Только хлопать при посадке, по моему мнению, это лишнее. Мы этого все равно не слышим, хотя, конечно, приятно!

У меня не было каких-то нештатных ситуаций, вероятность этого стремится к нулю, но мы всегда готовы к неожиданностям.