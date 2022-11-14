ИХ РАБОТА И ОПАСНА И ТРУДНА ⟩ Огонь, вода и медные трубы: эстонские мужчины откровенно рассказали о своих трудных профессиях

«Наша профессия очень опасна, и опасности подстерегают на каждом шагу: надо постоянно держать ухо востро». Портал Limon.ee охватил все четыре стихии – землю, воздух, огонь и воду, поговорив с представителями самых интересных и опасных профессий, чтобы узнать о сложностях их работы из первых уст.
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ШАХТЕР
Александр – житель Кохтла-Ярве. Вырос в шахтерском поселке Сомпа. Он перенял шахтерскую профессию от своих бабушек и дедушек, которые тоже трудились в этой области.
Работать начал в возрасте 22 лет на шахте «Виру», потом перешел на шахту «Оямяэ», где трудится и по сей день уже почти 13 лет.
«Профессия шахтера – очень разносторонняя. На данный момент я работаю на каменном блоке водителем погрузчика, также имею квалификацию мастера взрывных работ.
Наша профессия очень опасна, и опасности подстерегают шахтера на каждом шагу, надо постоянно держать ухо востро, – говорит Александр. – Когда я был начинающим шахтером, со мной произошел несчастный случай – отравление угарным газом от дизельной техники. После этого руководство всерьез занялось вопросом безопасности, и для всех работников шахты были приобретены индивидуальные газоанализаторы, которые в случае превышения показателей нормы предупреждают рабочих.
Я как глава семьи и многодетный отец убежден, что безопасность превыше всего! В нашей профессии всегда надо соблюдать правила безопасности, не пренебрегать ими ни в коем случае, ведь каждого из нас дома ждут наши родные и близкие».
ТОП-3 опасности в профессии:
- Затопления.
- Обрушение кровли.
- Загазованность.
ПИЛОТ
«Это моя детская мечта – работать линейным пилотом», – рассказывает Александр. – Мы учимся на протяжении всей карьеры, также, как, например, врачи и несколько раз в году проходим проверку на теоретические и практические знания.
После экзаменов на симуляторе, где практикуются действия в случае нештатных ситуаций, мокрая от пота рубашка – это нормально!
Авиационный транспорт – самый безопасный транспорт из всех существующих, и это большая ответственность обеспечивать высокий уровень безопасности вместе с коллегами – бортпроводниками, наземным персоналом, диспетчерами и многими другими. Каждый рабочий день, выполняя посадку, я помню, что за моей спиной 200 пассажиров, которых нужно доставить в место назначения в полной безопасности, с комфортом и вовремя. Это хорошо помогает держать себя в тонусе и не расслабляться, делая одни и те же действия изо дня в день. В награду мы получаем лучший вид из окна офиса и благодарных пассажиров. После выполнения «крайнего» (профессиональный сленг ряда современных представителей опасных профессий - прим.ред.) полета за день, мне нравится стоять рядом с бортпроводниками и прощаться с выходящими пассажирами.
Только хлопать при посадке, по моему мнению, это лишнее. Мы этого все равно не слышим, хотя, конечно, приятно!
У меня не было каких-то нештатных ситуаций, вероятность этого стремится к нулю, но мы всегда готовы к неожиданностям.
Одна интересная история была связана с аэрофобией, не моей. Во время полета я пользовался туалетом. В таком случае существует определенная процедура: в кабине всегда остаются другой пилот и бортпроводник. Выходя из уборной я увидел молодую девушку в первом ряду, которая плакала. Выяснилось, что она думает, что когда пилоты ходят в туалет, в кабине никого нет и самолетом никто не управляет. После окончания полета мы с капитаном успокоили ее. Я надеюсь, что одним человеком который боится летать, стало меньше».
ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ
«Самая, пожалуй, неприятная история в моей карьере случилась много лет назад,– рассказывает Никита. – Я работал на крыше четырехэтажного дома, чистил снег зимой. Вообще это одна из самых опасных работ в промышленном альпинизме – слишком мало надежных анкерных точек, за которые можно закрепить веревки, слишком много незаметных, но очень острых углов и краев. Дело шло к вечеру очень длинного рабочего дня, это была уже третья крыша, и рабочий день неумолимо приближался к двенадцати часам. Я закрепил веревки на массивной дымовой трубе, чтобы сбить последний снежный карниз, аккуратно спустился к краю, используя спусковое устройство, закончил работу, поднялся обратно к трубе и увидел, что забыл вщелкнуть веревки в карабины. Они просто лежали на крыше, зацепившись за какую-то ржавую железяку, просто примерзшую к крыше.
Если бы железяка отломалась, или веревки соскользнули бы – меня бы ждал полет с четвертого этажа.
Мораль: усталость – очень важный фактор опасности, ты теряешь концентрацию, торопишься и совершаешь критические ошибки».
ТОП-3 опасности в профессии:
«Саму высоту я, наверное, оставлю за скобками: это очевидно. Только уточню, что опасная высота начинается намного ниже, чем привыкли думать люди: переломать конечности можно и упав со стремянки, не забывайте об этом».
- Человеческий фактор «изнутри», то есть вы сами. Обучение, контроль снаряжения и собственных действий – расслабляться нельзя, от этого зависит ваша собственная жизнь.
- Погода. Сильный ветер, осадки, морозы, жара, гроза, туман, обледенение – все это очень сильно влияет и на самого человека, и на корректное функционирование снаряжения, поэтому надо обязательно учитывать как текущую погоду, так и прогноз на ближайшие несколько часов.
- Человеческий фактор «снаружи». Посторонние люди – это всегда двойная опасность. Во-первых, они могут что-то сделать с вами или вашим снаряжением (случайно или намеренно – что-то уронить, что-то испортить, передвинуть, включить какие-то механизмы рядом с вами). Во-вторых, они могут сами оказаться в опасности, очутившись в зоне возможного падения чего-либо, поэтому очень важно контролировать зону под собой и вокруг.
СПАСАТЕЛЬ
Ивар Юльм, руководитель спасательной команды Пыхьяского подразделения. Стаж работы более 30 лет.
«В нашей команде четыре смены, мы работаем сутками – с восьми утра до восьми утра, – рассказывает Ивар. – Наша часть специализируется не только на пожарах, мы занимаемся также и спасением на водах: так, например, если пожарная машина выезжает в течение минуты, то на выход лодки уходит до трех минут.
Сейчас пожаров стало гораздо меньше, чем в советское время. Радует, что люди стали более осознанно относиться к своему жилью и жизни: делают ремонты, ставят датчики, закрывают подъезды, а главное, люди уже не курят столько, сколько курили раньше. Однако прибавилось работы со скорой помощью – помогаем доставать людей из труднодоступных мест.
Люди думают, что красная машина – это пожар, но, нет, мы занимаемся спасательной деятельностью в целом: начиная с того, что человек упал и надо достать его из колодца, до поиска человека в лесу или в море.
У нас машина напичкана всевозможными приборами, например, благодаря современному тепловому датчику я могу увидеть след человека: сквозь густой дым осмотреть помещение и постепенно продвигаться внутрь, или найти его в море в темноте на расстоянии двухсот метров».