Семья в Австралии сделала из мертвого золотистого ретривера ковер. По словам владельцев собаки, таким образом они хотели сохранить память о питомце.
ФОТО ⟩ Австралийская семья сделала ковер из своего мертвого питомца
Австралийская семья сделала ковер из своего мертвого питомца
Семья обратилась к 29-летней таксидермистке Мэдди. После того как женщина выполнила заказ, она опубликовала фотографию своей работы в соцсетях. Специалист отметила, что такая просьба клиентов, вероятно, понравится не всем, но она уважает выбор каждого.
«Некоторые из моих работ являются скорее сентиментальным подарком на память, другие же выставлены напоказ», – прокомментировала Мэдди.
Кроме того, женщина добавила, что количество ее клиентов постоянно увеличивается, а люди все больше начинают интересоваться таксидермией. Несмотря на это, владельцы ретривера не стали комментировать свой заказ.
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