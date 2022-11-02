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ФОТО ⟩ Австралийская семья сделала ковер из своего мертвого питомца

Limon.ee
Австралийская семья сделала ковер из своего мертвого питомца
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Золотистый ретривер. Иллюстративное фото.
Золотистый ретривер. Иллюстративное фото. Фото: Foto Luci/Shutterstock

Семья в Австралии сделала из мертвого золотистого ретривера ковер. По словам владельцев собаки, таким образом они хотели сохранить память о питомце.

Семья обратилась к 29-летней таксидермистке Мэдди. После того как женщина выполнила заказ, она опубликовала фотографию своей работы в соцсетях. Специалист отметила, что такая просьба клиентов, вероятно, понравится не всем, но она уважает выбор каждого.

«Некоторые из моих работ являются скорее сентиментальным подарком на память, другие же выставлены напоказ», – прокомментировала Мэдди.

Кроме того, женщина добавила, что количество ее клиентов постоянно увеличивается, а люди все больше начинают интересоваться таксидермией. Несмотря на это, владельцы ретривера не стали комментировать свой заказ.

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