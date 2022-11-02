ФОТО ⟩ Австралийская семья сделала ковер из своего мертвого питомца

Семья обратилась к 29-летней таксидермистке Мэдди. После того как женщина выполнила заказ, она опубликовала фотографию своей работы в соцсетях. Специалист отметила, что такая просьба клиентов, вероятно, понравится не всем, но она уважает выбор каждого.

«Некоторые из моих работ являются скорее сентиментальным подарком на память, другие же выставлены напоказ», – прокомментировала Мэдди.