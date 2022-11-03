Самый быстрый и действенный способ выглядеть лучше без серьезных затрат – это избавиться от отеков на лице. За счет этого подтянется овал, кожа станет более упругой, почти наверняка станут меньше мешки под глазами, пишет thevoicemag.ru.
Пять лайфхаков, которые помогут выглядеть на пять лет моложе без инъекций и дорогих процедур
Правильная подушка
Вы наверняка слышали о том, что спать, утыкаясь лицом в подушку, не стоит, – это верный путь к тому, чтобы ускорить появление мимических морщинок и получить утренние отеки. Но среди нас есть те, кому спать по-другому физиологически неудобно. Мы оказываемся перед выбором: ворочаться с боку на бок всю ночь и встать без сил или выспаться как следует, но в позе, которая гарантирует появление утренних отеков прямо сейчас и морщин и заломов – в обозримом будущем? Если вы регулярно оказываетесь перед похожим выбором, попробуйте бьюти-подушки.
Что такое бьюти-подушка?
Такие подушки делаются из современных материалов, которые прекрасно держат форму. Это значит, что если во сне вы переворачиваетесь на бок и хотите по привычке уткнуться носом в наволочку, это гениальное изобретение человечества не даст вам такой возможности. Эргономичные материалы удерживает голову в физиологически правильном положении, а кроме этого ограничивают трение кожи о подушку. Результат: правильное положение плеч и шейного отдела позвоночника. А специальные выемки для шеи, подбородка и плеч позволяют без ущерба спать в любом положении – даже на спине.
Домашний массаж
Врачи не зря говорят, что наше здоровье на 20% зависит от генетики, а на 80% от образа жизни. Примерно то же самое можно сказать об уходе за кожей: конечно, салонные процедуры важны, но еще важнее – ваши повседневные привычки. И если вы совсем не готовы тратить время на ежедневный уход, результат даже самых дорогих профессиональных процедур может разочаровать.
Беспроигрышный вариант для того, чтобы поддерживать кожу в тонусе, не допускать появления отеков и предупредить преждевременное появление морщин, – это домашний массаж.
Попробуйте методику фейс-фитнеса и используйте домашние массажеры.
Средства с микроиглами
Вы до сих пор не пробовали средства с биорастворимыми микроиглами? Очень рекомендуем – это, как минимум, любопытно. А как максимум – поможет решить некоторые возрастные проблемы дома. По форме это такие же патчи, как привычные гидрогелевые, но на внутренней стороне расположены крошечные иголочки, которые растворяются, доставляя в кожу гиалуроновую кислоту и активные компоненты. Основные проблемы, которые можно решить таким образом, – недостаток увлажнения и питания, отечность, тусклый цвет лица.
Косметика с кофеином
Этот ингредиент в составе косметических средств – один из самых эффективных для борьбы с отечностью. С одной стороны, он помогает снять отек, который уже сформировался. С другой – работает как профилактика, чтобы не допустить формирования отеков в будущем. За счет лимфодренажного эффекта тонизирует кожу, делая ее визуально более упругой и подтянутой, борется с мешками под глазами – но только в том случае, если они вызваны отечностью, а не другими причинами.
Белок в рационе
Многие думают, что задержка жидкости в организме связана исключительно с потреблением воды и соленых продуктов. На самом деле это не так: часто отеки бывают вызваны недостатком белка. Белок – это строительный материал, который необходим нам постоянно. По данным ВОЗ, в день взрослому человеку необходимо от 0.8 до 1 грамма белка на один кг веса: это средняя норма, а тем, кто, например, активно тренируется, белка понадобится больше. И важно помнить, что 100 белка совсем не равно 100 граммам продукта: в красной икре содержится 36 г белка на 100 г, в куриной грудке – 31 г, в греческом йогурте – 18 г. Составляйте свой рацион так, чтобы получать достаточное количество протеинов. А если набрать норму сложно, можно подключить протеиновые коктейли или батончики.