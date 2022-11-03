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Пять лайфхаков, которые помогут выглядеть на пять лет моложе без инъекций и дорогих процедур

Limon.ee
Пять лайфхаков, которые помогут выглядеть на пять лет моложе без инъекций и дорогих процедур
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Все хотят выглядеть моложе. Иллюстративное фото
Все хотят выглядеть моложе. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Самый быстрый и действенный способ выглядеть лучше без серьезных затрат – это избавиться от отеков на лице. За счет этого подтянется овал, кожа станет более упругой, почти наверняка станут меньше мешки под глазами, пишет thevoicemag.ru.

Правильная подушка

Вы наверняка слышали о том, что спать, утыкаясь лицом в подушку, не стоит, – это верный путь к тому, чтобы ускорить появление мимических морщинок и получить утренние отеки. Но среди нас есть те, кому спать по-другому физиологически неудобно. Мы оказываемся перед выбором: ворочаться с боку на бок всю ночь и встать без сил или выспаться как следует, но в позе, которая гарантирует появление утренних отеков прямо сейчас и морщин и заломов – в обозримом будущем? Если вы регулярно оказываетесь перед похожим выбором, попробуйте бьюти-подушки.

Что такое бьюти-подушка?

Такие подушки делаются из современных материалов, которые прекрасно держат форму. Это значит, что если во сне вы переворачиваетесь на бок и хотите по привычке уткнуться носом в наволочку, это гениальное изобретение человечества не даст вам такой возможности. Эргономичные материалы удерживает голову в физиологически правильном положении, а кроме этого ограничивают трение кожи о подушку. Результат: правильное положение плеч и шейного отдела позвоночника. А специальные выемки для шеи, подбородка и плеч позволяют без ущерба спать в любом положении – даже на спине.

Домашний массаж

Врачи не зря говорят, что наше здоровье на 20% зависит от генетики, а на 80% от образа жизни. Примерно то же самое можно сказать об уходе за кожей: конечно, салонные процедуры важны, но еще важнее – ваши повседневные привычки. И если вы совсем не готовы тратить время на ежедневный уход, результат даже самых дорогих профессиональных процедур может разочаровать.

Беспроигрышный вариант для того, чтобы поддерживать кожу в тонусе, не допускать появления отеков и предупредить преждевременное появление морщин, – это домашний массаж.

Попробуйте методику фейс-фитнеса и используйте домашние массажеры.

Средства с микроиглами

Вы до сих пор не пробовали средства с биорастворимыми микроиглами? Очень рекомендуем – это, как минимум, любопытно. А как максимум – поможет решить некоторые возрастные проблемы дома. По форме это такие же патчи, как привычные гидрогелевые, но на внутренней стороне расположены крошечные иголочки, которые растворяются, доставляя в кожу гиалуроновую кислоту и активные компоненты. Основные проблемы, которые можно решить таким образом, – недостаток увлажнения и питания, отечность, тусклый цвет лица.

Косметика с кофеином

Этот ингредиент в составе косметических средств – один из самых эффективных для борьбы с отечностью. С одной стороны, он помогает снять отек, который уже сформировался. С другой – работает как профилактика, чтобы не допустить формирования отеков в будущем. За счет лимфодренажного эффекта тонизирует кожу, делая ее визуально более упругой и подтянутой, борется с мешками под глазами – но только в том случае, если они вызваны отечностью, а не другими причинами.

Белок в рационе

Многие думают, что задержка жидкости в организме связана исключительно с потреблением воды и соленых продуктов. На самом деле это не так: часто отеки бывают вызваны недостатком белка. Белок – это строительный материал, который необходим нам постоянно. По данным ВОЗ, в день взрослому человеку необходимо от 0.8 до 1 грамма белка на один кг веса: это средняя норма, а тем, кто, например, активно тренируется, белка понадобится больше. И важно помнить, что 100 белка совсем не равно 100 граммам продукта: в красной икре содержится 36 г белка на 100 г, в куриной грудке – 31 г, в греческом йогурте – 18 г. Составляйте свой рацион так, чтобы получать достаточное количество протеинов. А если набрать норму сложно, можно подключить протеиновые коктейли или батончики.

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