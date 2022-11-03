Пять лайфхаков, которые помогут выглядеть на пять лет моложе без инъекций и дорогих процедур

Беспроигрышный вариант для того, чтобы поддерживать кожу в тонусе, не допускать появления отеков и предупредить преждевременное появление морщин, – это домашний массаж.

Попробуйте методику фейс-фитнеса и используйте домашние массажеры.

Средства с микроиглами

Вы до сих пор не пробовали средства с биорастворимыми микроиглами? Очень рекомендуем – это, как минимум, любопытно. А как максимум – поможет решить некоторые возрастные проблемы дома. По форме это такие же патчи, как привычные гидрогелевые, но на внутренней стороне расположены крошечные иголочки, которые растворяются, доставляя в кожу гиалуроновую кислоту и активные компоненты. Основные проблемы, которые можно решить таким образом, – недостаток увлажнения и питания, отечность, тусклый цвет лица.

Косметика с кофеином

Этот ингредиент в составе косметических средств – один из самых эффективных для борьбы с отечностью. С одной стороны, он помогает снять отек, который уже сформировался. С другой – работает как профилактика, чтобы не допустить формирования отеков в будущем. За счет лимфодренажного эффекта тонизирует кожу, делая ее визуально более упругой и подтянутой, борется с мешками под глазами – но только в том случае, если они вызваны отечностью, а не другими причинами.

Белок в рационе