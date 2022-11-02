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Приметы на 3 ноября: какие 5 вещей нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беды бумерангом

Limon.ee
Приметы на 3 ноября: какие 5 вещей нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беды бумерангом
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: javarman/Shutterstock

Как привлечь удачу 3 ноября и что нельзя делать в этот день, сообщает Главред.

3 ноября путешественники опасались перекрестков - считалось, что в этой части дороги сосредотачивается зло.

Раньше верили, если вам перешли дорогу, то это очень плохой знак. Наши предки говорили, что так у вас могут отобрать не только удачу, но и здоровье.

Женщины этот день, как правило, посвящали рукоделию. Вязали теплые вещи к зиме и шили.

Что нельзя делать 3 ноября

  • Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.
  • Нельзя поднимать что угодно с дороги, особенно с перекрестков.
  • Нельзя говорить плохо о других людях. Можно все вернуть бумерангом.
  • Нельзя ругаться с близкими и на работе.
  • Нельзя отправляться на охоту. Можно беду накликать.

Приметы на 3 ноября

  • Если на деревьях еще есть листва, то зима будет морозной.
  • Если западный ветер, то будут осадки.
  • Если на Илариона выпал снег, то значит на следующий год будет урожай хлеба.
  • Если закат красный, то нужно ждать мороз и ясную погоду.
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