Приметы на 3 ноября: какие 5 вещей нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беды бумерангом
Приметы на 3 ноября: какие 5 вещей нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беды бумерангом
3 ноября путешественники опасались перекрестков - считалось, что в этой части дороги сосредотачивается зло.
Раньше верили, если вам перешли дорогу, то это очень плохой знак. Наши предки говорили, что так у вас могут отобрать не только удачу, но и здоровье.
Женщины этот день, как правило, посвящали рукоделию. Вязали теплые вещи к зиме и шили.
Что нельзя делать 3 ноября
- Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.
- Нельзя поднимать что угодно с дороги, особенно с перекрестков.
- Нельзя говорить плохо о других людях. Можно все вернуть бумерангом.
- Нельзя ругаться с близкими и на работе.
- Нельзя отправляться на охоту. Можно беду накликать.
Приметы на 3 ноября
- Если на деревьях еще есть листва, то зима будет морозной.
- Если западный ветер, то будут осадки.
- Если на Илариона выпал снег, то значит на следующий год будет урожай хлеба.
- Если закат красный, то нужно ждать мороз и ясную погоду.
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