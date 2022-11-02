22-летняя фигуристка снялась с обнаженной грудью для мужского журнала. Евгения Медведева призналась, что смогла преодолеть свой страх, пишет The Voice.
«Я была зажата, но потом меня понесло»: Евгения Медведева преобразилась после эротической фотосессии
«Я была зажата, но потом меня понесло»: Евгения Медведева преобразилась после эротической фотосессии
Серебряная медалистка Олимпиады-2018 полгода назад решилась на смелый поступок. Евгения стала звездой мужского журнала Maxim. Спортсменка предстала на обложке в купальнике алого цвета. Она призналась, что в процессе съемки испытывала сильное стеснение.
«Мне поначалу было некомфортно, — отметила Медведева. — Это в принципе мои первые откровенные фотографии, которые попали в Сеть, и их увидели посторонние люди, хоть я и была даже в купальнике».
Двукратная чемпионка мира после этой фотосессии раскрепостилась и в реальной жизни. Она записалась на танцы, чтобы еще лучше почувствовать свое тело. Теперь Медведева не стесняется позировать в мини-платьях и нижнем белье.
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