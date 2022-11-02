«Я была зажата, но потом меня понесло»: Евгения Медведева преобразилась после эротической фотосессии

Серебряная медалистка Олимпиады-2018 полгода назад решилась на смелый поступок. Евгения стала звездой мужского журнала Maxim. Спортсменка предстала на обложке в купальнике алого цвета. Она призналась, что в процессе съемки испытывала сильное стеснение.

«Мне поначалу было некомфортно, — отметила Медведева. — Это в принципе мои первые откровенные фотографии, которые попали в Сеть, и их увидели посторонние люди, хоть я и была даже в купальнике».