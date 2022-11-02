РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ! ⟩ «Солнечная сила» для хорошего настроения: сказка для всей семьи

Юных зрителей, а также их родителей ждет настоящее приключение: вы погрузитесь в добрый сказочный мир, который сочинила рижская писательница Елена Пальчевская.

Анимация, надувные декорации, яркие оригинальные костюмы персонажей, интерактивные игры, настоящие профессиональные фокусы и шоу с огромными мыльными пузырями удивят маленьких зрителей.

Когда ты весь в колючках, зеленого цвета и к тому же тебя никто не любит, конечно же ты обижен на весь белый свет!

Вот и чудище Бриар задумало украсть Солнце, чтобы всем было так же плохо, как и ему. Но добрый и отзывчивый паренек Кристиан, обладая большим сердцем и особым волшебным предметом, решается противостоять Бриару.

Но злодей не так прост. Он находит магический камень и, благодаря этому, ему удается похитить Солнце. Мир становится серым и безликим. К счастью, у Солнца есть помощники. Пекарь Кристиан, Белая колдунья, Фея мыльных пузырей, волшебница Зия и все добрые дети вместе смогут противостоять Бриару и вернуть Солнце.

В спектакле используются только оригинальные тексты и музыкальные композиции.