Нелегальный эмигрант: в винограде из Rimi обнаружилось экзотическое животное

«Зеленая ящерица (Lacerta viridis), которая спряталась в виноградной грозди, водится в Центральной и Южной Европе. Она могла попасть вместе с ягодами, например, из Испании или Италии», – говорит Михаил Пупиньш, доктор биологических наук и руководитель Латгальского зоопарка. Животное пока помещено на карантин.

«Её нашла наша местная жительница. Она обнаружила, что в винограде находится живое существо. Ей удалось поймать ящерицу и принести к нам. Это новый для латвийской фауны, завезенный вид. Такая неограниченная миграция животных - это нехорошо. Любой вид может повлиять на природу Латвии. Животное - это как автобус, который может привезти в Латвию новых паразитов, вирусы, бактерии, которые могут здесь эволюционировать. Наши виды не готовы к этому», - объясняет биолог.