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Названа главная причина, почему снятся эротические сны

Limon.ee
Названа главная причина, почему снятся эротические сны
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Эротические сны. Фото иллюстративное.
Эротические сны. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Некоторые мужчины и женщины во сне могут даже испытать оргазм, заметила психолог-сексолог Риналия Сафина. Объясняется это тем, что в реальной жизни человек не получает разрядку, пишет Лайф.

Все в курсе, что сны – это проекция наших чувств, переживаний, желаний и эмоций, увиденного и услышанного. Природа снов до конца не изучена, но некоторые моменты специалисты готовы с уверенностью прояснить. Например, ответить на вопрос, почему снятся и что означают эротические сны. Основная причина, как оказалось, всего одна, и её назвала психолог-сексолог Риналия Сафина. Чаще всего сны эротического содержания видят те, у кого не закрыта потребность в сексе.

«Она может возникнуть как из-за отсутствия партнёра, так и по личным убеждениям человека, например из-за аскезы на сексуальные контакты. Подсознание при этом сигнализирует о том, что базовая потребность не удовлетворена», – объяснила Сафина.

По такому же принципу подсознание работает, когда мы ложимся спать голодными, а потом в сновидениях видим еду. В жизни, уточнила психолог-сексолог, многие люди так подавляют сексуальные желания, что перестают их распознавать, даже не догадываются о них. Именно тогда мысли об интиме находят выход в снах, будто воплощаясь в реальность.

Кстати, во сне мужчины и женщины способны испытывать оргазм, напомнила эксперт. Связан он с гормональным фоном и отсутствием разрядки. Дамы могут почувствовать блаженство ещё и из-за овуляции, а также в связи с притоком крови к гениталиям, обусловленным позой во сне. Ничего страшного ни в оргазмах, которые приходят, когда спишь, ни в самих откровенных снах нет, подчеркнула Риналия Сафина в беседе с «Газетой.ru». Задуматься стоит лишь тем, к кому придёт осознание, что свою сексуальность он проживает не наяву, а во сне.

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