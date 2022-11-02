ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Просто крыша плывет!» Русский театр Эстонии приготовил яркую премьеру

Илья Нартов и Наталья Дымченко в спектакле «Август: Графство Осейдж» Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В новом спектакле Русского театра ожидается и три дебюта. В спектакль «Август: Графство Осейдж» режиссер Артем Гареев пригласил Сергея Плескина, который в последнее время работал в Русском театре машинистом сцены и скрывал, что за его плечами актерский опыт и профессиональное образование. Режиссер разузнал об этом и предложил Сергею роль Малыша Чарли.

За музыкальное оформление «Август: Графство Осейдж» будет отвечать актриса Наталья Дымченко. Впрочем, она также сыграет одну из главных ролей – Барбару Фордам.

Само очарование премьеры – начинающая актриса Стелла Фришман, которая будет играть 15-летнюю Джин Фордам. Для Стеллы это дебют на сцене, она – ученица студии Русского театра.

«Если честно, у меня иногда просто крыша плывет, что я нахожусь на большой сцене с профессиональными актерами, – хватает себя за голову начинающая актриса.

– Я с шести лет мечтала стать артисткой, и теперь у меня есть шанс! Я очень рада и благодарна коллегам и режиссеру!»

Стелла отмечает, что работать с актерами Русского театра – одно удовольствие: «Мне было очень страшно. Думала, актеры – такие все из себя, а потом я поняла, что это обычные люди, и они меня очень поддерживают!»

Молодая актриса признается, что очень волнуется перед премьерой. Стелла всегда мечтала увидеть афишу Русского театра со своим именем. День, когда она наконец-то появилась, надолго останется в ее памяти.

«Я шла и чуть не упала на дорогу, потому что у меня живот заболел. Это очень волнительно. У меня трясется все, когда я думаю о премьере. Но это очень радостно!» – эмоционально делится с нашим порталом актриса. Ее искреннее и радостное волнение вызывает еще больший интерес к премьере, репетиции которого длились более четырех месяцев.