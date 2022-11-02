ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Просто крыша плывет!» Русский театр Эстонии приготовил яркую премьеру

В субботу, 5 ноября, в Русском театре состоится премьера спектакля «Август: Графство Осейдж». Зрителю будет от чего поплакать и посмеяться, а может, и себя узнать получится.
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«Август: Графство Осейдж» – это смешная до слез и грустная до боли история семьи по пьесе американского драматурга Трейси Леттса. После таинственного исчезновения отца три дочери со своими семьями возвращаются в родной дом, чтобы поддержать мать и разыскать главу семейства.
Режиссер нового спектакля Русского театра «Август: Графство Осейдж» Артем Гареев предупреждает, что постановка будет длинная – почти четыре часа с двумя антрактами – но очень захватывающая.
«Мы стараемся сделать все, чтобы было интересно. Не надо бояться, четыре часа – это вместе с антрактами, отдыхать будем, – подбадривает зрителей режиссер. – Это очень хорошо написанная пьеса, там нет длинных сцен, затянутых диалогов. Все время что-то меняется, все время что-то новое, какой-то поворот – либо сюжета, либо раскрытия характеров персонажей».
По словам Артема Гараеева, задача любого драматурга состоит в том, чтобы через повествование раскрыть универсальные темы: «Большая семья – это модель общества, модель нашего мира. На премьере конкретной семьи Леттс исследует разрыв между поколениями, распад этой семьи, распад общества целиком.
Мне кажется, что сегодня мир стал уже настолько жестокий и твердый, и какие-то общечеловеческие ценности уходят из нашей жизни. Пора об этом говорить!»
Актер Илья Нартов играет в спектакле мужа одной из сестер.
«Мой персонаж олицетворяет всю сложность супружеских отношений, которые только могут сложиться у людей», – говорит актер.
В новом спектакле Русского театра ожидается и три дебюта. В спектакль «Август: Графство Осейдж» режиссер Артем Гареев пригласил Сергея Плескина, который в последнее время работал в Русском театре машинистом сцены и скрывал, что за его плечами актерский опыт и профессиональное образование. Режиссер разузнал об этом и предложил Сергею роль Малыша Чарли.
За музыкальное оформление «Август: Графство Осейдж» будет отвечать актриса Наталья Дымченко. Впрочем, она также сыграет одну из главных ролей – Барбару Фордам.
Само очарование премьеры – начинающая актриса Стелла Фришман, которая будет играть 15-летнюю Джин Фордам. Для Стеллы это дебют на сцене, она – ученица студии Русского театра.
«Если честно, у меня иногда просто крыша плывет, что я нахожусь на большой сцене с профессиональными актерами, – хватает себя за голову начинающая актриса.
– Я с шести лет мечтала стать артисткой, и теперь у меня есть шанс! Я очень рада и благодарна коллегам и режиссеру!»
Стелла отмечает, что работать с актерами Русского театра – одно удовольствие: «Мне было очень страшно. Думала, актеры – такие все из себя, а потом я поняла, что это обычные люди, и они меня очень поддерживают!»
Молодая актриса признается, что очень волнуется перед премьерой. Стелла всегда мечтала увидеть афишу Русского театра со своим именем. День, когда она наконец-то появилась, надолго останется в ее памяти.
«Я шла и чуть не упала на дорогу, потому что у меня живот заболел. Это очень волнительно. У меня трясется все, когда я думаю о премьере. Но это очень радостно!» – эмоционально делится с нашим порталом актриса. Ее искреннее и радостное волнение вызывает еще больший интерес к премьере, репетиции которого длились более четырех месяцев.
А пока предлагаем посмотреть фотографии с репетиции спектакля «Август: Графство Осейдж»