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Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA-2022

Limon.ee
Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA-2022
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Группа Kalush Orchestra.
Группа Kalush Orchestra. Фото: Scott Garfitt

Победители международного песенного конкурса «Евровидение-2022» украинская группа Kalush Orchestra 13 ноября станет специальным гостем ежегодной престижной премии MTV Europe Music Awards-2022, которая пройдет в Дюссельдорфе, Германия. Об этом MTV сообщил в своем Instagram 1 ноября, пишет Gordonua.

Отмечается, что специально для церемонии награждения коллектив готовит отдельное выступление, посвященное Украине.

Группа Kalush Orchestra была основана в 2019 году. Коллектив стал знаменитым после победы на «Евровидении-2022».

С 20 октября Kalush Orchestra гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины по США и Канаде. Концертный тур завершится 10 ноября в канадском городе Виннипег.

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