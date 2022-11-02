ВИДЕО ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ Неуправляемый Mini Cooper пытался пересечь перекресток в Таллинне на красный свет, но попал в аварию

В 9:39 утра в среду в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Тартуском шоссе, где столкнулись автомобили Hyundai и Mini Cooper. Скорая помощь доставила в больницу водителя автомобиля Hyundai, 59-летнюю женщину. Остальных людей, находящихся в момент аварии в автомобилях, работники скорой помощи осмотрели на месте. Причины аварии устанавливаются.