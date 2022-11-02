Меган Маркл представила новый выпуск своего подкаста Archetypes, темой которого стали сложности и стереотипы, с которыми сталкиваются женщины как жены и матери. В разговоре с американской актрисой Памелой Адлон Меган описала свою утреннюю суматоху, признавшись, что понимает занятых родителей, пишет Сплетник.
Меган Маркл рассказала, как проводит утро с мужем и детьми, и поделилась взглядами на материнство: «Можно выпить с друзьями, когда уложили детей»
Супруга принца Гарри рассказала, что их сын Арчи просыпается на полчаса позже, чем его младшая сестра Лилибет.
«Я начинаю готовить его ланч-бокс прямо перед тем, как он встанет, при этом кормлю Лилибет. Муж помогает мне собрать Арчи. Я готовлю завтрак для всех троих, мне это нравится. Для меня это просто лучший способ начать утро. Но эта утренняя суматоха, я уверена, станет только хаотичней, когда дети подрастут», – поделилась Меган.
По утрам на Меган лежат заботы не только о том, чтобы накормить мужа и детей: под ее опекой находятся и три собаки.
«Мне нравится кормить всех трех наших собак, а потом нужно отправить Арчи в школу, так что все это похоже на вихрь», – рассказала Меган о том, как проходит ее утро.
В подкасте герцогиня Сассекская поделилась еще одной семейной новостью – Лилибет, которой сейчас один год, начала ходить.
Меган также рассказала, что она «стремилась быть мамой так же сильно, как хотела быть женой», пока росла, хотя эти мечты ничуть не умаляли ее феминистской позиции.
«Несмотря на то, что подумают люди, я не нахожу эти вещи взаимоисключающими. Идеалы, которым мы пытаемся соответствовать, и ожидания, которые мы сами себе навязываем, – это ловушки. И они во многих отношениях заблуждение. Потому что вы можете быть феминисткой и быть женственной. Вы можете быть работающей мамой дома или в офисе, а после того, как уложили ребенка спать, – выпить с друзьями», – сказала Меган.
Во время записи подкаста она также вспомнила, как получала британское гражданство. Экзамен Меган назвала «очень сложным». «Я готовилась к нему и думала: "Боже мой". Я спрашивала своего мужа: "Ты знал это? Ты знал это?". И все говорили мне: "О, мы понятия не имели об этом», – поделилась герцогиня Сассекская.
Экзамен включает в себя 24 вопроса о британских обычаях и традициях, ответить на которые надо за 45 минут. Он является обязательной частью процесса подачи заявления на получение гражданства. В Англию Меган переехала в 2018 году, когда вышла замуж за принца Гарри и стала герцогиней Сассекской. В марте 2020 года пара отказалась от своих королевских обязанностей и переехала в Калифорнию. Сейчас Меган и Гарри вместе с детьми живут в Монтесито.