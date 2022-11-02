Меган Маркл рассказала, как проводит утро с мужем и детьми, и поделилась взглядами на материнство: «Можно выпить с друзьями, когда уложили детей»

Супруга принца Гарри рассказала, что их сын Арчи просыпается на полчаса позже, чем его младшая сестра Лилибет.

«Я начинаю готовить его ланч-бокс прямо перед тем, как он встанет, при этом кормлю Лилибет. Муж помогает мне собрать Арчи. Я готовлю завтрак для всех троих, мне это нравится. Для меня это просто лучший способ начать утро. Но эта утренняя суматоха, я уверена, станет только хаотичней, когда дети подрастут», – поделилась Меган.

По утрам на Меган лежат заботы не только о том, чтобы накормить мужа и детей: под ее опекой находятся и три собаки.

«Мне нравится кормить всех трех наших собак, а потом нужно отправить Арчи в школу, так что все это похоже на вихрь», – рассказала Меган о том, как проходит ее утро.

В подкасте герцогиня Сассекская поделилась еще одной семейной новостью – Лилибет, которой сейчас один год, начала ходить.

Меган также рассказала, что она «стремилась быть мамой так же сильно, как хотела быть женой», пока росла, хотя эти мечты ничуть не умаляли ее феминистской позиции.