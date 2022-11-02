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Квентин Тарантино назвал семь идеальных фильмов

Limon.ee
Квентин Тарантино назвал семь идеальных фильмов
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Квентин Тарантино
Квентин Тарантино Фото: DAVID SWANSON/EPA

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино в эфире шоу Jimmy Kimmel Live назвал семь фильмов, которые считает «непревзойденными». В список попали фильмы ужасов, научная фантастика и комедии, пишет RUS TVNET.

Постановщика пригласили в программу через несколько дней после выхода его книги «Размышления о кино» (Cinema Speculation), в которой тот написал, что в мире есть «очень мало идеальных фильмов», однако классический хоррор «Техасская резня бензопилой» 1974 года – один из них. Комментируя это утверждение, ведущий Джимми Киммел предложил Тарантино назвать и другие картины, которые тот считает идеальными.

Итак, ТОП-7 лучших фильмов в истории, по мнению Тарантино (в порядке выхода):

  • «Дикая банда» (The Wild Bunch, 1969)
  • «Изгоняющий дьявола» (The Exorcist, 1973);
  • «Техасская резня бензопилой» (The Texas Chainsaw Massacre, 1974);
  • «Молодой Франкенштейн» (Young Frankenstein, 1974);
  • «Челюсти» (Jaws, 1975);
  • «Энни Холл» (Annie Hall, 1977)
  • «Назад в будущее» (Back To The Future, 1985).

«Когда просят назвать идеальные фильмы, речь идет не только об эстетике для отдельного человека, но и об эстетике в целом. Идеальные фильмы должны в той или степени быть эстетичными для всех», – отметил Тарантино, также заметив, что не все названные им фильмы понравятся широкой публике, однако «никто не сможет сказать про них ничего плохого».

Видео: Квентин Тарантино в шоу Jimmy Kimmel Live (на английском языке)

Последний на данный момент фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» вышел в 2019 году, получил две статуэтки «Оскар» и еще восемь номинаций, но публикой был встречен прохладнее, чем большинство других фильмов постановщика.

На данный момент Тарантино так и не анонсировал свой новый кинопроект, хотя некоторое время ходили слухи о его желании снять продолжение «Убить Билла», новую часть киносерии «Звездный путь» или совершенно новый оригинальный фильм.

«Размышления о кино» стали второй книгой Тарантино. Первой стала новеллизация «Однажды в… Голливуде», которая вышла в 2021 году.

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