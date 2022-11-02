«У меня этого не было»: Линдси Лохан призналась, почему завидует молодым звездам

«Даже не знаю. Этого (соцсетей. – Прим. авт.) слишком много. Нет, это мило. Потому что теперь я чувствую, что… Когда я только начинала в бизнесе, ни у кого из нас не было права голоса в том, как контролировать собственный образ. Были снимки папарацци, а потом люди бегали с ними. Поэтому я думаю, что это действительно хорошо, что в наше время люди могут сказать, кто они и кем они хотят быть. Я восхищаюсь и ценю это. И я немного завидую, потому что у меня этого не было», – сказала Линдси в видеоинтервью журналу Cosmopolitan.