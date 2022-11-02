Новички и знакомые лица: стали известны первые полуфиналисты конкурса Eesti Laul

Все полуфиналисты Eesti Laul-2023 будут объявлены уже на этой неделе. В программе Ringvaade Томи Рахула и Яника Силламаа объявили имена первых полуфиналистов:

Alika – Bridges. Авторы: Алика Милова и Воутер Харди;

– Bridges. Авторы: Алика Милова и Воутер Харди; Andreas – Why Do You Love Me. Авторы: Андреас Поом, Алан Рой Скотт и Юлия Сандберг;

– Why Do You Love Me. Авторы: Андреас Поом, Алан Рой Скотт и Юлия Сандберг; Carlos Ukareda – Whiskey Won’t Forget. Авторы: Карлос Укареда, Гевин Ниглас, Крис Робертс;

– Whiskey Won’t Forget. Авторы: Карлос Укареда, Гевин Ниглас, Крис Робертс; ELLIP – Pretty Girl. Авторы: Пилле-Рийн Карро, Меэлис Мери;

– Pretty Girl. Авторы: Пилле-Рийн Карро, Меэлис Мери; Elysa – Bad Philosophy. Авторы: Стиг Ряста, Валло Кикас, Элиза Колк, Анне Гудрун Михаельсен, Алекс Гинеа;

– Bad Philosophy. Авторы: Стиг Ряста, Валло Кикас, Элиза Колк, Анне Гудрун Михаельсен, Алекс Гинеа; JANEK – House Of Glass. Авторы: Янек Валгепеа, Кьетил Морланд;

– House Of Glass. Авторы: Янек Валгепеа, Кьетил Морланд; kaw – Valik. Авторы: Гевин Ниглас, Йессе Кейхясвуоори;

– Valik. Авторы: Гевин Ниглас, Йессе Кейхясвуоори; Meelik – Tuju. Авторы: Андрес Кыппер, Меэлик Самел, Райн Парве, Мартин Петерманн;

– Tuju. Авторы: Андрес Кыппер, Меэлик Самел, Райн Парве, Мартин Петерманн; Wiiralt & Ultima Thule – Salalik. Авторы: Мартин Сааремяги, Вахур Краутман;

– Salalik. Авторы: Мартин Сааремяги, Вахур Краутман; SISSI – Lighthouse. Автор: Сисси Нилия Бенита.

Одна участница, SISSI, вышла в полуфинал уже в понедельник, 31 октября.

Певицу пригласили в студию Ringvaade, где ее загримировали к Хэллоуину. Однако Сисси понятия не имела, что ее также ждет приятный сюрприз в шоу.

В конце программы Томи Рахула появился на экране по видеомосту и сообщил Сисси, что она вышла в полуфинал Eesti Laul-2023 со своей песней Lighthouse.

Как только Сисси увидела Рахула на экране, певица поняла, что вышла в полуфинал. «Спасибо, Боже мой, как здорово! Я не ожидала этого сейчас», – удивленно сказала Сисси.

Всего на конкурс Eesti Laul-2023 было представлено 217 песен. «В результате получилась исключительно захватывающее состязание», – сказал несколько недель назад главный продюсер Eesti Laul Томи Рахула.

20 песен вышли в полуфинал конкурса. Победители объявлены в Ringvaade 1 и 2 ноября. Песни впервые прозвучат в специальной программе ETV 2 декабря.