Известные эстонские блогеры признают, что в Инстаграме очень легко создать фальшивый образ или лучшую версию себя. Часто люди не хотят быть обиженными или не хотят показывать свои самые глубокие мысли и переживания другим людям. «Если вы каким-то образом измените себя и будете художественно совершенным, людям будет сложнее критиковать вас», - говорит создатель цифрового контента Дезиреэ Мумм.
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Известные эстонские блогеры признали, что каждый, кто показывает себя в соцсетях настоящим, уязвим
Известные эстонские блогеры признали, что каждый, кто показывает себя в соцсетях настоящим, уязвим
Социальные сети стали неотъемлемой и неизбежной частью нашей жизни. Они кардинально изменили способ нашего взаимодействия друг с другом и восприятия окружающего мира. Но триумф социальных сетей достался нам ценой нашего благополучия.
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