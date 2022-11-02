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Известные эстонские блогеры признали, что каждый, кто показывает себя в соцсетях настоящим, уязвим

Limon.ee
Известные эстонские блогеры признали, что каждый, кто показывает себя в соцсетях настоящим, уязвим
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Дезиреэ Мумм и Мария Раннавяли
Дезиреэ Мумм и Мария Раннавяли Фото: Kuvatõmmis Kanal 2 videost.

Известные эстонские блогеры признают, что в Инстаграме очень легко создать фальшивый образ или лучшую версию себя. Часто люди не хотят быть обиженными или не хотят показывать свои самые глубокие мысли и переживания другим людям. «Если вы каким-то образом измените себя и будете художественно совершенным, людям будет сложнее критиковать вас», - говорит создатель цифрового контента Дезиреэ Мумм.

Социальные сети стали неотъемлемой и неизбежной частью нашей жизни. Они кардинально изменили способ нашего взаимодействия друг с другом и восприятия окружающего мира. Но триумф социальных сетей достался нам ценой нашего благополучия.

Внутренние документы Фейсбука, просочившиеся в мир в прошлом году, показали, что компания знает о том, что принадлежащий ей Инстаграм вредит психическому здоровью подростков. Среди прочего, документы показали, что около 32 процентов молодых женщин считают, что их естественная форма тела не соответствует стандартам красоты, созданным на данной платформе. Однако попытка соответствовать этим новым идеалам привела к росту проблем с самооценкой, расстройствам пищевого поведения и росту пластической хирургии. Возникает вопрос: возможно ли быть пользователем социальных медиа без чрезмерного увлечения?

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