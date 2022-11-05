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Телеведущая Елена Соломина: «Нас, Скорпионов, злить не надо»

Sander Ilvest Лиана Турпакова
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Телеведущая Елена Соломина: «Нас, Скорпионов, злить не надо»
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Елена Соломина
Елена Соломина Фото: Sander Ilvest

Елена Соломина – самая узнаваемая из русских телеведущих Эстонии, и каждое утро на телеканле ETV+ начинается с ее обаятельной улыбки. 5 ноября Лена отмечает день рождения. Она довольна жизнью и говорит, что ничего не хотела бы в ней менять. Но в жизни может случиться всякое.

Мы встречаемся с Леной у пляжа Пирита, идем в прибрежный лесок, и она говорит, что обожает здесь гулять, потому что любит природу, которая помогает ей восстановиться. «Все стрессы, которые я получаю на работе, здесь уходят. Природа успокаивает мысли. Здесь есть приятный ритм, когда никому до тебя нет никакого дела, но все живет своей жизнью. И тебя это успокаивает, потому что тебе не нужно соответствовать чужим ожиданиям, не нужно думать, что о тебе подумают, что тебе нужно сказать, как ты выглядишь: лесу все равно. Это такое место силы», – признается Лена.

Ветер в первый ноябрьский день сдувает с ног, Лена замечает, что сейчас кстати пришлась бы длинная и непродуваемая куртка. Народу сейчас рядом немного – не выходные, да и холодно, но бывает, что телеведущую узнают, здороваются, что-то спрашивают. «Иногда это люди, которые были у нас в студии, тогда ведется небольшая светская беседа. Интересный случай был. Недавно подошла ко мне женщина, стала знакомиться. Оказалось, что она психолог, приехала из Турции, говорит на русском, смотрит нашу передачу «Кофе+». И она спросила меня, как ей устроиться волонтером, чтобы помогать украинским беженцам», – вспоминает Соломина.

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