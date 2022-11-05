Елена Соломина – самая узнаваемая из русских телеведущих Эстонии, и каждое утро на телеканле ETV+ начинается с ее обаятельной улыбки. 5 ноября Лена отмечает день рождения. Она довольна жизнью и говорит, что ничего не хотела бы в ней менять. Но в жизни может случиться всякое.
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Телеведущая Елена Соломина: «Нас, Скорпионов, злить не надо»
Телеведущая Елена Соломина: «Нас, Скорпионов, злить не надо»
Мы встречаемся с Леной у пляжа Пирита, идем в прибрежный лесок, и она говорит, что обожает здесь гулять, потому что любит природу, которая помогает ей восстановиться. «Все стрессы, которые я получаю на работе, здесь уходят. Природа успокаивает мысли. Здесь есть приятный ритм, когда никому до тебя нет никакого дела, но все живет своей жизнью. И тебя это успокаивает, потому что тебе не нужно соответствовать чужим ожиданиям, не нужно думать, что о тебе подумают, что тебе нужно сказать, как ты выглядишь: лесу все равно. Это такое место силы», – признается Лена.
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