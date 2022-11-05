Телеведущая Елена Соломина: «Нас, Скорпионов, злить не надо»

Мы встречаемся с Леной у пляжа Пирита, идем в прибрежный лесок, и она говорит, что обожает здесь гулять, потому что любит природу, которая помогает ей восстановиться. «Все стрессы, которые я получаю на работе, здесь уходят. Природа успокаивает мысли. Здесь есть приятный ритм, когда никому до тебя нет никакого дела, но все живет своей жизнью. И тебя это успокаивает, потому что тебе не нужно соответствовать чужим ожиданиям, не нужно думать, что о тебе подумают, что тебе нужно сказать, как ты выглядишь: лесу все равно. Это такое место силы», – признается Лена.