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Луиза Рыйвас показала, кто мастерил фонарики из тыкв с ее детьми на Хэллоуин

Limon.ee
Луиза Рыйвас показала, кто мастерил фонарики из тыкв с ее детьми на Хэллоуин
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Певица Луиза Рыйвас поделилась с подписчиками забавным снимком, как ее семья отмечала Хэллоуин. Вместе с детьми фонарики из тыкв мастерила акула сингапурского рынка недвижимости Лийс Ласс.

«Каждый год мы отмечаем Хэллоуин, но в этом году, к сожалению, у меня не было времени на подготовку к празднику, - написала Луиза в Инстаграме. – Но, к счастью, Лийс приехала из далекого Сингапура, чтобы навестить нас, и в воскресенье делала великолепные фонарики из тыкв вместе с Мийной, Германом и Умой».

Нажмите на стрелку справа, чтобы увидеть чудесный снимок.

У Луизы и Таави Рыйвас трое детей: Мийна Рианна, Герман и самая младшая в семье Ума Гермине.

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