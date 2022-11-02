Певица Луиза Рыйвас поделилась с подписчиками забавным снимком, как ее семья отмечала Хэллоуин. Вместе с детьми фонарики из тыкв мастерила акула сингапурского рынка недвижимости Лийс Ласс.
Луиза Рыйвас показала, кто мастерил фонарики из тыкв с ее детьми на Хэллоуин
Луиза Рыйвас показала, кто мастерил фонарики из тыкв с ее детьми на Хэллоуин
«Каждый год мы отмечаем Хэллоуин, но в этом году, к сожалению, у меня не было времени на подготовку к празднику, - написала Луиза в Инстаграме. – Но, к счастью, Лийс приехала из далекого Сингапура, чтобы навестить нас, и в воскресенье делала великолепные фонарики из тыкв вместе с Мийной, Германом и Умой».
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У Луизы и Таави Рыйвас трое детей: Мийна Рианна, Герман и самая младшая в семье Ума Гермине.
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