Луиза Рыйвас показала, кто мастерил фонарики из тыкв с ее детьми на Хэллоуин

«Каждый год мы отмечаем Хэллоуин, но в этом году, к сожалению, у меня не было времени на подготовку к празднику, - написала Луиза в Инстаграме. – Но, к счастью, Лийс приехала из далекого Сингапура, чтобы навестить нас, и в воскресенье делала великолепные фонарики из тыкв вместе с Мийной, Германом и Умой».