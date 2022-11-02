Время, когда стоит расслабиться и сделать передышку в потоке дел, – так описывает Тамара Глоба первую декаду ноября, пишет Topnews.
Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, кого ждет счастье в первую декаду ноября 2022
Особенно она отмечает необходимость отдохнуть пяти знакам Зодиака, чья усталость от множества проблем мешает движению вперед и портит здоровье.
Рыбы
Так, обрести спокойствие и никуда не спешить популярный российский астролог советует Рыбам, которые уже давно чувствуют усталость и нуждаются в отдыхе. Им удастся добиться желаемого, если они смогут усилием воли не думать о завтрашнем дне и выкинут из головы все мысли о завале на работе. Звезды, по словам Глобы, помогут решить все трудности потом, а отдых в кругу близких людей окажется весьма приятным.
Одиноким Рыбам можно сходить в гости, остальным – провести время со вторыми половинами и детьми. Вечера пройдут в гармонии и запомнятся надолго.
Предпочитающий материальную стабильность Телец в этот период переживет энергетический спад и погрузится в состояние блаженной лени. Так на знаке скажется продолжительная гонка в карьере последнего времени. Ничего, уверяет Глоба, звезды обещают знаку шанс поправить здоровье, в том числе избавиться от нервозности.
Даже если им придется оказаться в центре внимания, Тельцы сумеют обернуть это в свою пользу и выкроить время для хобби, отложив реализацию новых проектов на будущее. А в свободное время будут спокойно строить планы.
Близнецы
В личной жизни Близнецы смогут получить неожиданные подарки, в том числе и нематериальные. Вероятно, вторая половина захочет сделать приятный сюрприз в виде совместного путешествия.
Дев
Прагматичное отношение к миру Дев снизит привычный градус, и чувствительные представители знака смогут расслабиться в коротких вылазках на природу. В первую декаду ноября дела будут идти как по маслу и не потребуют ночных бдений и сокращения сна. В заботе о здоровье Девы отправятся на воздух. Подойдут для них и спа-салоны, и прогулки по парку.
Домашние тоже возьмут передышку и не будут требовать от Дев много внимания. Вечерами знаку можно будет расслабиться под любимый сериал или книгу и хорошенько выспаться – роскошь, которую трудоголики не позволяли себе долгое время.
Стрелец
Стрельцы, потворствуя своей неугомонной натуре, тоже возьмут передышку, но сделает это по-своему. Знак погрузится в мир шоппинга. А еще Стрельцы пробегутся по друзьям, которые давно страдают от отсутствия главного весельчака в компании. Стрельцы будут блистать на небольших вечеринках с друзьями, а смена режима наполнит их новыми силами и связями.
Единственное, от чего предупреждает их астролог, так это от поездок, в которых знак могут поджидать маленькие финансовые проблемы. Впрочем, если Стрельцам очень захочется в путь, им стоит сделать это. Не в деньгах счастье, напоминает Глоба.