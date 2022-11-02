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Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, кого ждет счастье в первую декаду ноября 2022

Limon.ee
Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, кого ждет счастье в первую декаду ноября 2022
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Счастье. Иллюстративное фото
Счастье. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Время, когда стоит расслабиться и сделать передышку в потоке дел, – так описывает Тамара Глоба первую декаду ноября, пишет Topnews.

Особенно она отмечает необходимость отдохнуть пяти знакам Зодиака, чья усталость от множества проблем мешает движению вперед и портит здоровье.

Рыбы

Так, обрести спокойствие и никуда не спешить популярный российский астролог советует Рыбам, которые уже давно чувствуют усталость и нуждаются в отдыхе. Им удастся добиться желаемого, если они смогут усилием воли не думать о завтрашнем дне и выкинут из головы все мысли о завале на работе. Звезды, по словам Глобы, помогут решить все трудности потом, а отдых в кругу близких людей окажется весьма приятным.

Одиноким Рыбам можно сходить в гости, остальным – провести время со вторыми половинами и детьми. Вечера пройдут в гармонии и запомнятся надолго.

Телец

Предпочитающий материальную стабильность Телец в этот период переживет энергетический спад и погрузится в состояние блаженной лени. Так на знаке скажется продолжительная гонка в карьере последнего времени. Ничего, уверяет Глоба, звезды обещают знаку шанс поправить здоровье, в том числе избавиться от нервозности.

Даже если им придется оказаться в центре внимания, Тельцы сумеют обернуть это в свою пользу и выкроить время для хобби, отложив реализацию новых проектов на будущее. А в свободное время будут спокойно строить планы.

Близнецы

Для Близнецов наступает самый близкий их природе период общения, легких путешествий и приятных домашних забот. Свежий воздух и новые знакомства подарят им ощущение радости, а стабильность в финансовых делах позволит на время отдохнуть от приработков. Глоба считает, что звезды таким образом стараются вернуть Близнецам потраченное вдохновение, которое потребуется представителям знака во второй декаде. Тогда их ждут новые идеи и проекты.

В личной жизни Близнецы смогут получить неожиданные подарки, в том числе и нематериальные. Вероятно, вторая половина захочет сделать приятный сюрприз в виде совместного путешествия.

Дев

Прагматичное отношение к миру Дев снизит привычный градус, и чувствительные представители знака смогут расслабиться в коротких вылазках на природу. В первую декаду ноября дела будут идти как по маслу и не потребуют ночных бдений и сокращения сна. В заботе о здоровье Девы отправятся на воздух. Подойдут для них и спа-салоны, и прогулки по парку.

Домашние тоже возьмут передышку и не будут требовать от Дев много внимания. Вечерами знаку можно будет расслабиться под любимый сериал или книгу и хорошенько выспаться – роскошь, которую трудоголики не позволяли себе долгое время.

Стрелец

Стрельцы, потворствуя своей неугомонной натуре, тоже возьмут передышку, но сделает это по-своему. Знак погрузится в мир шоппинга. А еще Стрельцы пробегутся по друзьям, которые давно страдают от отсутствия главного весельчака в компании. Стрельцы будут блистать на небольших вечеринках с друзьями, а смена режима наполнит их новыми силами и связями.

Единственное, от чего предупреждает их астролог, так это от поездок, в которых знак могут поджидать маленькие финансовые проблемы. Впрочем, если Стрельцам очень захочется в путь, им стоит сделать это. Не в деньгах счастье, напоминает Глоба.

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