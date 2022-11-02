Астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, кого ждет счастье в первую декаду ноября 2022

Особенно она отмечает необходимость отдохнуть пяти знакам Зодиака, чья усталость от множества проблем мешает движению вперед и портит здоровье.

Рыбы

Так, обрести спокойствие и никуда не спешить популярный российский астролог советует Рыбам, которые уже давно чувствуют усталость и нуждаются в отдыхе. Им удастся добиться желаемого, если они смогут усилием воли не думать о завтрашнем дне и выкинут из головы все мысли о завале на работе. Звезды, по словам Глобы, помогут решить все трудности потом, а отдых в кругу близких людей окажется весьма приятным.

Одиноким Рыбам можно сходить в гости, остальным – провести время со вторыми половинами и детьми. Вечера пройдут в гармонии и запомнятся надолго.

Телец

Предпочитающий материальную стабильность Телец в этот период переживет энергетический спад и погрузится в состояние блаженной лени. Так на знаке скажется продолжительная гонка в карьере последнего времени. Ничего, уверяет Глоба, звезды обещают знаку шанс поправить здоровье, в том числе избавиться от нервозности.

Даже если им придется оказаться в центре внимания, Тельцы сумеют обернуть это в свою пользу и выкроить время для хобби, отложив реализацию новых проектов на будущее. А в свободное время будут спокойно строить планы.

Близнецы