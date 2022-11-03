Этот человек выиграл в лотерею 30 миллионов долларов и скрыл выигрыш от семьи

Житель КНР выиграл в лотерею огромную сумму – 30 миллионов долларов и не стал рассказывать своей семье о том, что он внезапно стал миллионером. Мужчина скрыл от родных свой выигрыш, поскольку убежден, что из-за больших денег они станут ленивыми и высокомерными. Об удачливом китайце пишет издание Asia One.

Счастливчик представился СМИ под псевдонимом «Мистер Ли», а за выигрышем явился в мультяшном костюме и с маской на лице. Удачливый игрок рассказал журналистам, что в восторге от свалившегося на него выигрыша, однако о том, что он сорвал куш не рассказал ни родным, ни близким. Впрочем, по закону все выигранные деньги считаются совместным активом супружеской пары.

«Я не сказал о своем выигрыше жене и ребенку. Я переживаю, что они начнут чувствовать свое превосходство над другими и перестанут усердно работать и учиться», – объяснил мужчина.

Счастливчик признался, что на протяжении десяти лет он регулярно играет в лотерею, но о таком выигрыше даже не мог и мечтать. По его словам, в этот раз он потратил 80 юаней ($11) на приобретение 40 лотерейных билетов и каждый из них заполнил одинаковой комбинацией чисел. Он сказал, что выбирал одни и те же семь номеров в течение последних нескольких лет, потому что они «выглядели приятными». В результате каждый выигрышный билет принес «Мистеру Ли» миллионы.

Выигрышные лотерейные билеты «Мистера Ли»

Как оказалось мужчина забрал себе не все легкие деньги: пять миллионов юаней (около $688 тысяч) он пожертвовал на благотворительность. В итоге после пожертвования и уплаты всех налогов «Мистеру Ли» досталось 171 млн юаней ($24 млн).