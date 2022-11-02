Дети Пугачевой и Галкина получили паспорта Израиля

Известные российские артисты – певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий Максим Галкин, а также дети пары Гарри и Лиза живут в Израиле.

По информации журналистов, Пугачева получила официальный документ Израиля еще в 20-х числах мая, но его срок действия оканчивается, согласно правилам для новых репатриантов, 21 мая 2023 года. Выдача паспорта Израиля происходит через три месяца пребывания в стране. Оказалось, что паспорта Израиля получили также дети пары, которым сейчас по 9 лет.