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Клиентка Prisma шокирована: камера видеонаблюдения затрагивает примерочную кабину

Добавлен комментарий Инспекции по защите данных
Кетлин Крузе
Клиентка Prisma шокирована: камера видеонаблюдения затрагивает примерочную кабину
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Коллаж.
Коллаж. Фото: Elu24 kollaaž

«Я чувствовала себя очень неловко», – говорит жительница Тарту, увидевшая камеру видеонаблюдения из примерочной Prisma в торговом центре Jõe. Prisma уверяет, что эта камера не нарушает чью-либо конфиденциальность – цель камер – обеспечить безопасность товара. Однако, по словам Инспекции по защите данных и ученого-правоведа, существуют и другие меры по предотвращению кражи, которые при этом не нарушают частную жизнь людей, пишет Elu24.

В группе Märgatud Tartus в Facebook клиентка, посетившая магазин Prisma в торговом центре Jõe, выразила недоумение, когда обнаружила камеру наблюдения, заметную из примерочной.

«Я сто раз там что-то примеряла, но никогда раньше этого не замечала… Это было такое странное ощущение, а потом я увидела, что камера смотрит прямо в кабину», – сказала жительница Тарту. «Если я вижу эту камеру из кабины, камера тоже может видеть кабину», – убеждена она.

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