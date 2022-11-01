Клиентка Prisma шокирована: камера видеонаблюдения затрагивает примерочную кабину

«Я сто раз там что-то примеряла, но никогда раньше этого не замечала… Это было такое странное ощущение, а потом я увидела, что камера смотрит прямо в кабину», – сказала жительница Тарту. «Если я вижу эту камеру из кабины, камера тоже может видеть кабину», – убеждена она.