«Я чувствовала себя очень неловко», – говорит жительница Тарту, увидевшая камеру видеонаблюдения из примерочной Prisma в торговом центре Jõe. Prisma уверяет, что эта камера не нарушает чью-либо конфиденциальность – цель камер – обеспечить безопасность товара. Однако, по словам Инспекции по защите данных и ученого-правоведа, существуют и другие меры по предотвращению кражи, которые при этом не нарушают частную жизнь людей, пишет Elu24.
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Клиентка Prisma шокирована: камера видеонаблюдения затрагивает примерочную кабину
Добавлен комментарий Инспекции по защите данных
Клиентка Prisma шокирована: камера видеонаблюдения затрагивает примерочную кабину
В группе Märgatud Tartus в Facebook клиентка, посетившая магазин Prisma в торговом центре Jõe, выразила недоумение, когда обнаружила камеру наблюдения, заметную из примерочной.
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