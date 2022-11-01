В минувшие выходные в Хельсинки, столице Финляндии, прошла ярмарка эротики и секса Sexhibition, после чего в полицию было подано заявление. Полиция Хельсинки подтвердила, что заявление действительно подано, и они расследуют возможное сексуальное преступление на эротической ярмарке, пишет Elu24.
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Уголовное дело о ярмарке эротики в Хельсинки: пьяной женщиной, занимавшейся сексом на сцене, воспользовались
Уголовное дело о ярмарке эротики в Хельсинки: пьяной женщиной, занимавшейся сексом на сцене, воспользовались
В полиции подчеркнули, что это дело запутанно и нет четких и однозначных оснований подозревать преступление. Правоохранители начали предварительное расследование.
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