Ср, 2.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Уголовное дело о ярмарке эротики в Хельсинки: пьяной женщиной, занимавшейся сексом на сцене, воспользовались

Инна-Катрин Хейн
Уголовное дело о ярмарке эротики в Хельсинки: пьяной женщиной, занимавшейся сексом на сцене, воспользовались
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Эротика. Фото иллюстративное.
Эротика. Фото иллюстративное. Фото: sakkmesterke/Shutterstock

В минувшие выходные в Хельсинки, столице Финляндии, прошла ярмарка эротики и секса Sexhibition, после чего в полицию было подано заявление. Полиция Хельсинки подтвердила, что заявление действительно подано, и они расследуют возможное сексуальное преступление на эротической ярмарке, пишет Elu24.

В полиции подчеркнули, что это дело запутанно и нет четких и однозначных оснований подозревать преступление. Правоохранители начали предварительное расследование.

Заявление, поданное в полицию, связано с происходящем на сцене ярмарки эротики, где доброволец из зала вступил в половую связь с профессиональными артистами, сообщает hs.fi.

Ключевые слова
Наверх