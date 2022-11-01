Меган Фокс и ее жених Колсон Бэйкер (известен под псевдонимом Machine Gun Kelly) оказались в центре скандала из-за своих костюмов на Хэллоуин. Пара подготовила несколько образов, и каждый из них оказался в центре внимания, пишет Сплетник.
Меган Фокс и Колсона Бэйкера обвинили в пропаганде наркотиков и оскорблении веры из-за их костюмов на Хэллоуин
Так, Меган и Колсон подверглись критике из-за эпизода с имитацией употребления кокаина в образах Томми Ли и Памелы Андерсон. Белая «дорожка» была рассыпана на груди Меган, а Колсон нюхал ее, используя купюру. Видео этого момента певец опубликовал в своем Instagram. Подписчики осудили его за то, что он подает дурной пример своим юным поклонникам.
«Тебя обожают подростки, хватит гламуризировать употребление наркотиков и зависимость от них», – написал @skylerward_.
«Не уверен, что стоило пропагандировать тяжелые наркотики. Это чертовски глупо. Зачем ты это делаешь?» – написал @gauthier.carbonnelle.
Провокационным получился и следующий образ пары. На этот раз они примерили образы «священника» и «грешницы» в стиле БДСМ.
«По воскресеньям мы причащаемся», – подписала фото Меган Фокс.
Она также опубликовала видео, на котором, стоя на коленях, принимает хлеб для причастия из рук Колсона. Он в свою очередь держит Меган на поводке-цепочке.
Эти образы пары также возмутили некоторых подписчиков.
«Покайся. Иисус Христос умер за то, что вы делаете прямо сейчас. У тебя есть дети. Где пример? Уважение? Христианство – это не идея для костюмированной вечеринки», – написал Меган певец и участник шоу American Idol Джимми Леви.
«Что случилось с культурной апроприацией? Почему нельзя наряжаться индейцем, но можно издеваться над католической верой?» – написал @knoxcolleen.
Эти два комментария набрали в общей сложности более 10 тысяч лайков от пользователей сети. Меган и Колсон пока не комментировали критику в свой адрес.