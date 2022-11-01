Меган Фокс и Колсона Бэйкера обвинили в пропаганде наркотиков и оскорблении веры из-за их костюмов на Хэллоуин

Так, Меган и Колсон подверглись критике из-за эпизода с имитацией употребления кокаина в образах Томми Ли и Памелы Андерсон. Белая «дорожка» была рассыпана на груди Меган, а Колсон нюхал ее, используя купюру. Видео этого момента певец опубликовал в своем Instagram. Подписчики осудили его за то, что он подает дурной пример своим юным поклонникам.

«Тебя обожают подростки, хватит гламуризировать употребление наркотиков и зависимость от них», – написал @skylerward_.

«Не уверен, что стоило пропагандировать тяжелые наркотики. Это чертовски глупо. Зачем ты это делаешь?» – написал @gauthier.carbonnelle.

Провокационным получился и следующий образ пары. На этот раз они примерили образы «священника» и «грешницы» в стиле БДСМ.

«По воскресеньям мы причащаемся», – подписала фото Меган Фокс.

Она также опубликовала видео, на котором, стоя на коленях, принимает хлеб для причастия из рук Колсона. Он в свою очередь держит Меган на поводке-цепочке.

Эти образы пары также возмутили некоторых подписчиков.

«Покайся. Иисус Христос умер за то, что вы делаете прямо сейчас. У тебя есть дети. Где пример? Уважение? Христианство – это не идея для костюмированной вечеринки», – написал Меган певец и участник шоу American Idol Джимми Леви.

«Что случилось с культурной апроприацией? Почему нельзя наряжаться индейцем, но можно издеваться над католической верой?» – написал @knoxcolleen.