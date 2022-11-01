Данилко о последней встрече с Шатуновым: «Мы оба плохо выглядели. Ему очень сложно было»

Андрей Данилко тяжело пережил смерть Юрия Шатунова. Музыкант не приехал на похороны коллеги по понятным причинам, но передал букет белых роз.

«У нас с ним были очень доверительные моменты, – вспомнил артист в YouTube-шоу „Скажи Гордеевой“. – Последний раз мы встретились в московском клубе – он забежал в гримерку, и мы оба плохо выглядели. Если я загримировался под Сердючку, надел очки, то он… Мы поговорили, Юра был очень живой. У него же не было друзей. Ему очень сложно было».

49-летний певец, выступающий в образе Верки Сердючки, признался, что с ранних лет является поклонником «Ласкового мая». «Я в лагере услышал песню „Пусть будет ночь“ и обомлел… было детское потрясение», – сообщил Данилко.

Андрей в юном возрасте поехал в Москву, чтобы попасть на концерт легендарного коллектива. Начинающий артист хотел своими глазами увидеть кумира молодежи – Юру Шатунова.

«Надо было пройти кучу людей… Накануне концерта показали «Утреннюю почту», возле него крутилась девка, а он ее отталкивал. Юра был очень естественным. Вот он настоящая звезда! Мы все делали прическу, как у Шатунова, все хотели быть похожи на него. Даже девочки думали: «Почему мы не мальчики? Тоже хотим такую прическу», – с улыбкой вспомнил исполнитель.