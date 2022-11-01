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Данилко о последней встрече с Шатуновым: «Мы оба плохо выглядели. Ему очень сложно было»

Limon.ee
Данилко о последней встрече с Шатуновым: «Мы оба плохо выглядели. Ему очень сложно было»
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Андрей Данилко не общается со звездами из России, но о некоторых говорит с большим уважением. Например, музыкант рассказал, как восхищался Юрием Шатуновым, который скоропостижно скончался летом, пишет Стархит.

Андрей Данилко тяжело пережил смерть Юрия Шатунова. Музыкант не приехал на похороны коллеги по понятным причинам, но передал букет белых роз.

«У нас с ним были очень доверительные моменты, – вспомнил артист в YouTube-шоу „Скажи Гордеевой“. – Последний раз мы встретились в московском клубе – он забежал в гримерку, и мы оба плохо выглядели. Если я загримировался под Сердючку, надел очки, то он… Мы поговорили, Юра был очень живой. У него же не было друзей. Ему очень сложно было».

49-летний певец, выступающий в образе Верки Сердючки, признался, что с ранних лет является поклонником «Ласкового мая». «Я в лагере услышал песню „Пусть будет ночь“ и обомлел… было детское потрясение», – сообщил Данилко.

Андрей в юном возрасте поехал в Москву, чтобы попасть на концерт легендарного коллектива. Начинающий артист хотел своими глазами увидеть кумира молодежи – Юру Шатунова.

«Надо было пройти кучу людей… Накануне концерта показали «Утреннюю почту», возле него крутилась девка, а он ее отталкивал. Юра был очень естественным. Вот он настоящая звезда! Мы все делали прическу, как у Шатунова, все хотели быть похожи на него. Даже девочки думали: «Почему мы не мальчики? Тоже хотим такую прическу», – с улыбкой вспомнил исполнитель.

Шатунов умер 23 июня 2022 года от острой сердечной недостаточности. Солиста «Ласкового мая» кремировали – часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, часть развеяли над озером в Германии.

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