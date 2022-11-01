В Таллине выступит белорусский комик Идрак Мирзализаде, продавший свой вид на жительство с молотка

Комик родом из Беларуси, но долгое время проживал в России, где был постоянным резидентом проекта «Stand Up Club #1». Мирзализаде – автор и участник таких юмористических шоу, как «Не все так однозначно», «ВечерВечер», «Порараз Бирацца», «Разгоны», «Открытый микрофон» и «Stand Up» на «ТНТ».

В 2018 году в конце выступления на передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале произнес политический лозунг. Из-за поведения Мирзализаде у канала возникли проблемы. В 2021 Идрака обвинили в русофобии и посадили за шутку на десять суток, после чего МВД признало его пребывание на территории РФ – пожизненно нежелательным. Так Мирзализаде выгнали из страны.

«Говорят, что все талантливые люди уезжают из страны. Насколько я не талантливый, что приехал в Россию?!» – шутил про себя сам комик.

Спустя полгода на одном из концертов в Индонезии Идрак продал на аукционе свой российский вид на жительство за десять эфиров (криптовалюта Ethereum, эквивалентных примерно 15 тысячам евро).