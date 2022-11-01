ВИДЕО ⟩ Любовь во время войны: Макс Барских и певица ETOLUBOV представили трогательную песню

В прошлом году певица с интересным псевдонимом ETOLUBOV удивила хитовым релизом «Манго», попавшего в EQUAL Global плейлист в Spotify. А потом и в мировой Shazam Top-40 с синглом «Притяжение».

Совместная песня Макса Барских и ETOLUBOV – это чувственное послание всем украинским парам, которым удалось, несмотря на многочисленные обстоятельства, найти или сохранить свою любовь.

«Сегодня война идет на всех фронтах. В музыке важно, чтобы украинское слово и рифма обретали новую форму, становясь ближе к восприятию современной молодежи. Вместе с Любой мы стремились создать чувственный и по-настоящему украинский поп-трек. Я убежден, что наш язык может и должен звучать современно», – говорит Макс Барских.

ETOLUBOV его слова дополняет: «Сегодня миллионы украинцев разлучены расстоянием. Единственная связь с любимыми, которая у нас остается - экраны мобильных телефонов. «Римую» – песня обо всех, кто лелеет свои чувства, несмотря на испытание расстоянием».