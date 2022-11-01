Трагически погиб участник хип-хоп-трио Migos музыкант Takeoff (наст. имя Кершник Кари Болл, 28 лет), сообщает RUS TVNET со ссылкой на иностранные СМИ.
В США убит музыкант из группы Migos. Его мог застрелить собственный родственник
Сообщается, что рано утром 1 ноября правоохранительным органам поступил звонок о том, что в боулинг-центре 810 Billiards & Bowling Houston в Хьюстоне произошла стрельба. Позже стало известно, что был застрелен рэпер Кершник Кари Болл, который находился в центре с другим участником трио, своим дядей Quavo.
В 2:30 в клубе началась стрельба, в результате которой пострадали трое, включая Кершника Кари Болла, пишет TMZ. Печальную новость подтвердили правоохранительные органы и несколько очевидцев. Сообщается, что артист скончался на месте происшествия. Остальных пострадавших доставили в больницу, об их состоянии пока ничего не известно.
По имеющейся информации, между участниками группы вспыхнул спор. Возможно, смертельный выстрел произвел кто-то из участников группы.
Расследование продолжается.
Всего за несколько часов до стрельбы Takeoff опубликовал в Instagram фото из зала для боулинга.
В 2008 году Takeoff объединился со своим дядей (Quavo) и двоюродным братом (Offset) в музыкальное трио. В 2013 году вышел их первый хит Versace. Три года спустя их песня Bad and Boujee стала лидером в рейтинге Billboard. За день до гибели Takeoff коллектив выпустил новое музыкальное видео под названием Messy.