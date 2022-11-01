В США убит музыкант из группы Migos. Его мог застрелить собственный родственник

Сообщается, что рано утром 1 ноября правоохранительным органам поступил звонок о том, что в боулинг-центре 810 Billiards & Bowling Houston в Хьюстоне произошла стрельба. Позже стало известно, что был застрелен рэпер Кершник Кари Болл, который находился в центре с другим участником трио, своим дядей Quavo.

В 2:30 в клубе началась стрельба, в результате которой пострадали трое, включая Кершника Кари Болла, пишет TMZ. Печальную новость подтвердили правоохранительные органы и несколько очевидцев. Сообщается, что артист скончался на месте происшествия. Остальных пострадавших доставили в больницу, об их состоянии пока ничего не известно.

По имеющейся информации, между участниками группы вспыхнул спор. Возможно, смертельный выстрел произвел кто-то из участников группы.

Расследование продолжается.

Всего за несколько часов до стрельбы Takeoff опубликовал в Instagram фото из зала для боулинга.

Фото: Instagram