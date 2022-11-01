Многие поклонники ансамбля Põhja-Tallinn опечалены тем, что группа отложила свой юбилейный концерт на следующий год. Причину долго искать не надо – высокие цены на электроэнергию сделали первоначальный план невыполнимым, пишет Elu24.
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Из-за взлетевших цен на электричество юбилейный концерт известной эстонской группы перенесен
Из-за взлетевших цен на электричество юбилейный концерт известной эстонской группы перенесен
Через несколько недель, 16 ноября, в Saku Suurhall должен был состояться большой юбилейный концерт ансамбля Põhja-Tallinn. На сцене планировалось исполнить самые успешные хиты последнего десятилетия, а также группа представила бы свой пятый альбом.