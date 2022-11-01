Эстонский астролог Кристина Иванова предупреждает, что ноябрь обострит все застарелые конфликты

Итак, что нам принесет Марс, который в этом году замедлится в знаке Близнецов?

Во-первых, дела, связанные с машиностроением, техническим обеспечением крупных производств (где есть станки), металлургической и оружейной промышленностью, могут замедлиться. Это хорошее время, чтобы исправить ошибки, допущенные за последние два года. Это правило касается любого производства, которое без марсианского участия просто немыслимо.

Во-вторых, ретроградный Марс почти всегда обостряет застарелые конфликты. В большей степени это касается военной тематики, но в личной жизни это тоже может проиграться возобновлением каких-то личных драм. Особенно это касается представителей знаков Воздуха: Близнецов, Весов и Водолеев (или если в этих знаках есть чувствительные точки вашего гороскопа).

Не исключено, что мы столкнемся с обстоятельствами, которые были актуальны в сентябре и октябре 2020-го года. Это хороший повод для того, чтобы завершить конфликты того периода, если они были.

Вероятно, ретроградность Марса – не лучшее время для запуска нового производства и закупки техники. Но если данный процесс остановить нельзя, то надо быть готовым к тому, что придется что-то переделывать. Это касается и покупки автомобиля, особенно нового, из салона. Подержанные автомобили и технику покупать можно и даже нужно, так как с точки зрения астрологического символизма мы даем вещи новую жизнь.