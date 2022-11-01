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Эстонский астролог Кристина Иванова предупреждает, что ноябрь обострит все застарелые конфликты

Limon.ee
Эстонский астролог Кристина Иванова предупреждает, что ноябрь обострит все застарелые конфликты
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Кристина Иванова
Кристина Иванова Фото: личный архив

В ноябре нас ждет интересное астрологическое событие – ретроградность Марса. Да, не только зловредный Меркурий как минимум три раза в год переходит в ретро-движение, но этим грешат все планеты нашей солнечной системы (кроме Солнца и Луны).

Итак, что нам принесет Марс, который в этом году замедлится в знаке Близнецов?

Во-первых, дела, связанные с машиностроением, техническим обеспечением крупных производств (где есть станки), металлургической и оружейной промышленностью, могут замедлиться. Это хорошее время, чтобы исправить ошибки, допущенные за последние два года. Это правило касается любого производства, которое без марсианского участия просто немыслимо.

Во-вторых, ретроградный Марс почти всегда обостряет застарелые конфликты. В большей степени это касается военной тематики, но в личной жизни это тоже может проиграться возобновлением каких-то личных драм. Особенно это касается представителей знаков Воздуха: Близнецов, Весов и Водолеев (или если в этих знаках есть чувствительные точки вашего гороскопа).

Не исключено, что мы столкнемся с обстоятельствами, которые были актуальны в сентябре и октябре 2020-го года. Это хороший повод для того, чтобы завершить конфликты того периода, если они были.

Вероятно, ретроградность Марса – не лучшее время для запуска нового производства и закупки техники. Но если данный процесс остановить нельзя, то надо быть готовым к тому, что придется что-то переделывать. Это касается и покупки автомобиля, особенно нового, из салона. Подержанные автомобили и технику покупать можно и даже нужно, так как с точки зрения астрологического символизма мы даем вещи новую жизнь.

Второе событие, которое однозначно заслуживает внимания, – лунное затмение 8-го ноября в знаке Тельца. Особенно его влияние почувствуют люди, рожденные с 5 по 11 ноября и с 5 по 11 мая. Если ваш день рождения попадает в эти даты, то предстоящий год будет важным!

За три дня до затмения и три дня после лучше избегать принятия серьезных решений, конфликтных ситуаций и быть внимательнее за рулем. Статистически в «затменные» периоды повышается риск аварийных ситуаций из-за того, что мы склонны принимать более импульсивные решения, чем обычно.

Овен

Ноябрь – не простой месяц для Овнов. Страсти будут кипеть и пениться, главное, сильно не кипятиться. В некоторых сферах жизни (особенно это касается интриг и любовных треугольников) будет ощущение отката назад. Это прекрасный повод исправить допущенные два года назад ошибки и сделать выводы. Не позволяйте взять эмоциям верх над разумом, в этом месяце они не лучшие советчики. После 20-х чисел некоторые из вас захотят вернуться к прерванному когда-то обучению, посетить места, где бывали раньше или возобновить прежние иностранные связи.

Удачные дни: 1-14

Конфликтные дни: 15-26

Телец

Темы любовных и партнерских отношений приобретут для вас особенное значение. Вероятно, вы захотите возобновить когда-то утерянные отношения. Некоторые из вас столкнутся с юридическими вопросами или оформлением важных документов. Вряд ли в этом месяце будет что-то кардинально новое, скорее, возникнут люди из прошлого или станут актуальными обстоятельства двухлетней давности. Для принятия важных решений лучше избегать дней вблизи лунного затмения, то есть с 5 по 11 ноября.

Удачные дни: 9-18, 29,30

Конфликтные дни: 1, 5-7, 26-28

Близнецы

Близнецов ожидает большой аврал на работе. Этот месяц просто создан для того, чтобы вы смогли уладить старые рабочие конфликты и разобраться с темами, касающимися вашего драгоценного здоровья. Вполне возможно, что придется расстаться с некоторыми из сотрудников или что-то поменять в производственных процессах. После 20-х чисел месяца вашего внимания потребуют партнеры и любимые, поэтому все романтические мероприятия лучше планировать в последней части месяца.

Удачные дни: 3, 4, 11-21, 29,30

Конфликтные дни: 7-10, 26-28

Рак

Ракам не будет скучно, так как ноябрь – один из самых романтичных месяцев этого года. Этот месяц не для новых знакомств (хотя не исключает их полностью), а скорее станет работой над ошибками в уже имеющихся отношениях. Особенно это касается отношений с детьми и с любимыми. Все, что будет происходить в этом месяце, будет вызывать у вас бурный эмоциональный отклик.

Удачные дни: 3, 4, 13, 14, 23, 27-29

Конфликтные дни: 5-11, 19, 21

Лев

Львы много времени проведут за витьем домашнего гнездышка. Все главные события месяца будут происходить в семейной обстановке или при участии членов семьи. В этом месяце очень важно прислушиваться к тем советам, которые дают вам близкие, и также самим принимать активное участие в их судьбах. Последняя неделя ноября подходит для романтических знакомств и новых романов.

Удачные дни: 13-24

Конфликтные дни: 9-11, 30

Дева

Вопросы коммуникации и важность информации выйдут для вас на первое место. Некоторых из вас ждут недалекие поездки по личным или рабочим делам. Преуспеть можно в том случае, если ваша реакция на новое будет быстрой. Чем большим количеством полезных контактов обзаведетесь в ноябре, тем больше шансов на успех будет до конца года. Суеты будет много, но среди нее можно отыскать драгоценные камни. В период с 5 по 11 ноября не болтайте много, ваши слова могут использовать превратно.

Удачные дни: 3, 4, 12-21, 29,30

Конфликтные дни: 7-10, 26-28

Весы

Дела Весов будут сосредоточены на теме финансов. То ли вы сами выступите в качестве инвесторов, то ли будете претендовать на то, чтобы кто-то поддержал вас материально. Так или иначе, но вопрос денег встанет остро, поэтому лучше воздержаться от импульсивных решений, связанных с тратами или кредитованием в период с 5 по 11 ноября. Последние 10 дней месяца подарят полезные знакомства или новые деловые контакты.

Удачные дни: 9-18, 29,30

Конфликтные дни: 1, 5-7, 26-28

Скорпион

Дорогие Скорпионы, наступил главный для вас месяц в этом году. В ноябре стоит позволить себе то, от чего ранее пришлось отказаться. Посвятите достаточно времени своим «хотелкам», это сильно разгрузит психику и подарит чистую радость бытия. Полезно заниматься делами, связанными с вашей внешностью, статусом и самооценкой. Для тех из вас, чей день рождения попадает на даты с 5-го по 11-е ноября, год будет очень важным!

Удачные дни: 1-4, 12-30

Конфликтные дни: 5-11

Стрелец

Стрельцам не следует бежать впереди паровоза. Вам следует приберечь силы до 20-х чисел месяца и тогда уже начинать доказывать, что вы лучше всех. Этот месяц настроит вас на неспешный подсчет свои побед и поражений года. Если есть возможность побыть в одиночестве, то используйте ее. Именно сейчас вам необходим отдых от активных дел. Идеальным решением будет далекая поездка или выходные, проведенные вдали от людских глаз. Не исключено, что вы станете свидетелями чье-то тайны.

Удачные дни: 10-22, 26-30

Конфликтные дни: 5-9

Козерог

Козероги станут главными светскими персонами ноября. Вас будут обсуждать, вами будут интересоваться, а так же подражать и сплетничать. Имейте ввиду, ставки этого месяца высоки и оттого, как вы себя проявите, будет зависеть многое, поэтому тренируйте навыки публичных разговоров и прочтения смыслов между строк. В последние 10 дней месяца вам захочется уединения и спокойствия. Не отказывайте себе в этой роскоши.

Удачные дни: 17-30

Конфликтные дни: 5-13

Водолей

Для Водолее, ноябрь – один из важнейших месяцев в этом году. Во-первых, вы будете принимать серьезные решения, во-вторых, все, что будет происходить этой осенью, так или иначе затрагивает вопросы вашего статуса. Для кого-то это станет актуальным в личной жизни (женат – не женат), а для кого-то в профессиональной среде. Вероятно, вы столкнетесь с людьми или обстоятельствами, которые уже проигрывались в январе и феврале этого года.

Удачные дни: 17, 18, 25-30

Конфликтные дни: 1-10

Рыбы

Мыслями вы будете далеко от реальности. Месяц вполне амбициозный, с большими ставками и ожиданиями. Вполне вероятно, что удачи следует ждать издалека, а некоторым из вас даже придется отправиться за ней в дорогу самостоятельно. Путешествия по воде не рекомендуются. Большое значение приобретут заграничные связи и тема высшего образования. Период не благоприятный для начинающих и продолжающих обучение и учителей.

Удачные дни: 8-18

Конфликтные дни: 19-26

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