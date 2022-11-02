Этот неожиданный симптом предупредит тебя об инфаркте за несколько месяцев до самого приступа

Инфаркт, в особенности у женщин, приходит очень тихо — настолько, что многие просто не успевают вовремя обратиться за квалифицированной помощью. К счастью, иногда наше тело все же подает сигналы бедствия, причем предупреждает о проблеме аж за несколько месяцев до ее возникновения.

Жаль, что многие не принимают эти симптомы всерьез — путают их с другими болезнями или даже списывают их на стрессовую реакцию организма на внешние обстоятельства. Одним из таких признаков надвигающейся катастрофы служит повышенная потливость. Обычно она возникает за несколько месяцев или недель до самого инфаркта.

Кардиолог Саттер Зи-Цзянь Сюй советует особенно насторожиться тем, кто ранее никогда не страдал от подобной проблемы, а потом резко начал сильно потеть. Капли холодного пота в этом случае могут стекать по груди и спине, даже если человеку не жарко и он не упражнялся до этого на тренажерах в спортзале.

Кстати, этот коварный предвестник инфаркта многие зрелые женщины часто путают с одним из проявлений менопаузы. А вот разобраться, в чем заключается истинная причина повышенной потливости поможет только кардиолог. Поэтому при внезапном возникновении такого симптома, лучше не медлить и сразу же обратиться за помощью к врачу.