ГАЛЕРЕЯ ⟩ Страшно красивые гости PRIVÉ резвились на полную катушку

Самый страшный праздник году выпал в этот раз на понедельник, поэтому жители столицы спешили отметить его уже на выходных. Так в минувшую субботу на вечеринке «Девушкам можно!» собрались сексуальные дьяволицы, медсестры и всякая другая нечисть.

Серия вечеринок со сладким названием «Девушкам можно!» балует гостей столицы уже второй год. Слоган таких праздников звучит следующим образом: «В эту ночь тебе можно больше, чем обычно! Мы угостим тебя коктейлем, ведущий скажет приятные слова, и даже если очень захочешь, пустим тебя на сцену. Сегодня можно!»