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ТОЛЬКО УЛЫБАЙСЯ ⟩ Певица IOWA ждет долгожданного первенца

Limon.ee
Певица IOWA ждет долгожданного первенца
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Беременность. Иллюстративное фото.
Беременность. Иллюстративное фото. Фото: Leka Sergeeva/Shutterstock

35-летняя Екатерина Иванчикова, выступающая под псевдонимом Катя IOWA, была замечена в магазине одежды для малышей. После этого поклонники артистки стали подозревать ее в беременности, сообщает Рамблер.

Исполнительница была одета в свободные свитер и штаны. Однако широкий вверх не смог скрыть округлившийся живот IOWA.

Напомним, Екатерина стала женой гитариста Леонида Терещенко. Свадебное торжество прошло в 2012 году. Спустя четыре года знаменитости обвенчались.

Исполнительница хита «Твои стихи, моя гитара» не скрывала, что давно мечтала стать мамой. На протяжении десяти лет Катя не могла забеременеть: они с мужем даже думали о том, чтобы усыновить ребёнка из дома малютки.

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