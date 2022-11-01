ТОЛЬКО УЛЫБАЙСЯ ⟩ Певица IOWA ждет долгожданного первенца

Исполнительница была одета в свободные свитер и штаны. Однако широкий вверх не смог скрыть округлившийся живот IOWA.

Исполнительница хита «Твои стихи, моя гитара» не скрывала, что давно мечтала стать мамой. На протяжении десяти лет Катя не могла забеременеть: они с мужем даже думали о том, чтобы усыновить ребёнка из дома малютки.