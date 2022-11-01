35-летняя Екатерина Иванчикова, выступающая под псевдонимом Катя IOWA, была замечена в магазине одежды для малышей. После этого поклонники артистки стали подозревать ее в беременности, сообщает Рамблер.
ТОЛЬКО УЛЫБАЙСЯ ⟩ Певица IOWA ждет долгожданного первенца
Певица IOWA ждет долгожданного первенца
Исполнительница была одета в свободные свитер и штаны. Однако широкий вверх не смог скрыть округлившийся живот IOWA.
Напомним, Екатерина стала женой гитариста Леонида Терещенко. Свадебное торжество прошло в 2012 году. Спустя четыре года знаменитости обвенчались.
Исполнительница хита «Твои стихи, моя гитара» не скрывала, что давно мечтала стать мамой. На протяжении десяти лет Катя не могла забеременеть: они с мужем даже думали о том, чтобы усыновить ребёнка из дома малютки.
Ключевые слова