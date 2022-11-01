Мертвые и богатые: подсчитаны доходы ушедших знаменитостей

Первую строчку ежегодного рейтинга занял создатель «Хоббита» и «Властелина колец» Джон Р. Р. Толкин. В этом году от продажи прав и различных товаров писатель заработал 500 миллионов долларов. Кроме Толкина в список вошли баскетболист Коби Брайант с доходом в 400 миллионов долларов, рок-певец Дэвид Боуи – 250 миллионов долларов, американский певец Элвис Пресли – 110 миллионов долларов, и другие. Суммарный доход всех 13 участников списка составил около 1,6 миллиардов долларов. Как правило, доход умерших знаменитостей достается их родственникам.