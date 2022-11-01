Пять неловких ситуаций во время секса, которые случались с каждым
Секс в кино выглядит идеально: красивые тела, романтическая музыка и никаких неловких ситуаций. Но в жизни все обстоит иначе: с казусами сталкиваются все. Если вы после небольшой неловкой ситуации чувствуете стыд, вспомните, что, хотя бы раз, подобное, скорее всего, происходило с большинством.
Заплакать во время или после близости
Конечно, неожиданные слезы могут смутить партнера и заставить его думать, что он делает все неправильно. Но важно знать: выброс гормонов часто приводит к плачу, именно поэтому и женщины, и мужчины иногда чувствуют желание прослезиться сразу после оргазма.
В поисковых системах ответ на вопрос «Нормально ли плакать во время секса?» ежемесячно ищут более 400 000 тысяч людей в месяц.
Квифинг
Этим термином называют непроизвольный выход воздуха из влагалища: это совершенно нормальная ситуация, с которой сталкивались абсолютное большинство. Да, звук может смутить, но все понимают, что это лишь воздух, который попал внутрь из-за движения.
Травмы
Стертые колени, неожиданный удар головой о стену, растяжения — хотя бы раз в жизни травмы во время секса случались с каждым. Не нужно бояться все прервать и позаботиться о себе, вряд ли можно получить удовольствие, думая, не заработали ли вы сотрясение мозга.
Неожиданная сухость
Даже если вы очень возбуждены, можно неожиданно столкнуться с неожиданным недостатком естественной смазки. Так происходит со всеми в определенные период цикла. Поэтому сексологи рекомендуют приобрести смазку на водной основе, очень важно, чтобы во время близости вы не чувствовали дискомфорта, иначе возрастает риск травмы.
Неожиданные фразы
Некоторые разговоры во время секса могут очень возбуждать, но хотя бы раз многие произносили совершенно нелепые фразы. Так происходит от переизбытка эмоций и шалости гормонов. Можете посмеяться вместе от души и продолжить.