Пять неловких ситуаций во время секса, которые случались с каждым

Секс в кино выглядит идеально: красивые тела, романтическая музыка и никаких неловких ситуаций. Но в жизни все обстоит иначе: с казусами сталкиваются все. Если вы после небольшой неловкой ситуации чувствуете стыд, вспомните, что, хотя бы раз, подобное, скорее всего, происходило с большинством.

Заплакать во время или после близости

Конечно, неожиданные слезы могут смутить партнера и заставить его думать, что он делает все неправильно. Но важно знать: выброс гормонов часто приводит к плачу, именно поэтому и женщины, и мужчины иногда чувствуют желание прослезиться сразу после оргазма.

В поисковых системах ответ на вопрос «Нормально ли плакать во время секса?» ежемесячно ищут более 400 000 тысяч людей в месяц.

Квифинг

Этим термином называют непроизвольный выход воздуха из влагалища: это совершенно нормальная ситуация, с которой сталкивались абсолютное большинство. Да, звук может смутить, но все понимают, что это лишь воздух, который попал внутрь из-за движения.

Травмы

Стертые колени, неожиданный удар головой о стену, растяжения — хотя бы раз в жизни травмы во время секса случались с каждым. Не нужно бояться все прервать и позаботиться о себе, вряд ли можно получить удовольствие, думая, не заработали ли вы сотрясение мозга.

Неожиданная сухость

Даже если вы очень возбуждены, можно неожиданно столкнуться с неожиданным недостатком естественной смазки. Так происходит со всеми в определенные период цикла. Поэтому сексологи рекомендуют приобрести смазку на водной основе, очень важно, чтобы во время близости вы не чувствовали дискомфорта, иначе возрастает риск травмы.

Неожиданные фразы