Антитренды в макияже: три бьюти-приема, о которых пора срочно забыть

Плотный и матовый тон лица – один из главных антитрендов в макияже. Бьюти-эксперты в этом году настоятельно рекомендовали отказаться от средств, которые способны сделать из вашего лица «маску». Идеальная кожа без недостатков – прошлое. Достаточно всего лишь скорректировать следы усталости и небольшие покраснения, а не полностью перекрывать цвет кожи.

Очерченные темные брови – тот самый прием, который точно добавит вам возраста. Используйте только гель или мыло для бровей при создании макияжа. А если хотите сделать брови более темными и добавить им густоты, слегка прорисуйте волоски в нужных местах, а затем аккуратно растушуйте карандаш с помощью щеточки. Кстати, этой осенью в бьюти-индустрию феерично «ворвались» обесцвеченные брови – неоднозначный тренд, но попробовать стоит.