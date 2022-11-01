В канун Хэллоуина читатель портала Limon.ee прислал в редакцию фотографию с необычными солнечными отражениями на стене таллиннской панельной девятиэтажки.
ПОСЛАНИЕ СВЫШЕ? ⟩ Взволнованный читатель: что за иероглифы появились во всю стену таллиннской девятиэтажки?
Взволнованный читатель: что за иероглифы появились во всю стену таллиннской девятиэтажки?
Читатель пишет:
Я заворожен и слегка напуган, сколько живу в этой квартире – никогда такого из окна не видел, а тут прекрасный солнечный день, птички поют, выглядываю и вижу такое необычное зрелище. Признаться, выглядит немного жутко, ведь похоже на какое-то послание инопланетян. Возможно нам действительно кто-то что-то хочет сказать и предупредить?
Дорогие друзья, а как вы думаете: действительно ли нам кто-то хочет передать послание, или же это обычные солнечные зайчики, отражающиеся от окон соседних домов?