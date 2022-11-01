ПОСЛАНИЕ СВЫШЕ? ⟩ Взволнованный читатель: что за иероглифы появились во всю стену таллиннской девятиэтажки?

Я заворожен и слегка напуган, сколько живу в этой квартире – никогда такого из окна не видел, а тут прекрасный солнечный день, птички поют, выглядываю и вижу такое необычное зрелище. Признаться, выглядит немного жутко, ведь похоже на какое-то послание инопланетян. Возможно нам действительно кто-то что-то хочет сказать и предупредить?