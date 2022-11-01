В ночь на воскресенье двое мужчин взломали дверь жилого дома в Йыгеваской волости и напали там на своего знакомого. «Жизнь как в Чикаго!» – прокомментировал ночной инцидент местный житель.
Жизнь как в Чикаго! ⟩ В Йыгевамаа накануне Хэллоуина ворвались в дом с битой
В воскресенье днем редакция портала Elu24 получила анонимную информацию о том, что празднование Хэллоуина в Йыгевамаа выходит из-под контроля.
«Тут жить как в Чикаго!» – написал журналистам информатор.
По словам одного из местных жителей, накануне ночью был взломан жилой дом в Йыгевамаа. «Они ударили хозяина деревянной битой и ворвались внутрь. Вот каким был Хэллоуин здесь между 1 и 2 часами ночи», – рассказал он.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк подтвердила порталу Elu24, что около двух часов ночи двое мужчин взломали дверь жилого дома в Йыгевамаа и напали на своего знакомого.
Пострадавший был доставлен в травмпункт для прохождения медицинского освидетельствования. «По предварительной информации, это была ссора между мужчинами, которая не имеет ничего общего с празднованием Хэллоуина», – сказала Вирк.
Точные обстоятельства инцидента еще выясняются.