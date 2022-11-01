С годами костюмы знаменитостей на Хэллоуин становились все более изощренными — от знаменитых преображений Хайди Клум до всегда узнаваемых сестер Кардашьян-Дженнер, звезды всегда рады удивить поклонников. Что же они подготовили в этот раз?
Яркие звездные вечеринки: смотри, как Голливуд отмечал Хэллоуин
Никаких гламурных образов! Только хардкор. Гламурная красотка, модель Хайди Клум в очередной раз доказала, что она королева Хэллоуина!
Американский рэпер Diddy отлично вошел в роль Джокера и отыграл образ очень реалистично.
Джессика Альба с подругой предстали в крайне лаконичном и легко узнаваемом образе близняшек Грейди из кинофильма «Сияние»
Винни Харлоу, канадская супермодель, которая стала знаменитой благодаря участию в «Топ-модель по-американски», известна тем, что сделала карьеру модели, страдая от витилиго. В этом году перевоплотилась в Клеопатру.
Американская реперша и актриса Lizzo окунулась в образ Мардж Симпсон с головой. Вы только посмотрите, сколько здесь было проделано работы только над одним цветом кожи!
Ким Кардашьян в этом году предстала в образе Мистик, популярном персонаже Marvel.
Рэперша Latto для Хэллоуина преобразилась в Эмили из «Трупа невесты» Тима Бертона.