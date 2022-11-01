Как надолго заблокировать чувство голода – лайфхак от диетолога

Когда мы хотим сбросить лишний вес, то первое, что приходит в голову, –уменьшить количество калорий. Причем многие существенно урезают свой рацион, заставляя организм мучиться от дефицита. Голод постепенно усиливается, поэтому срыв рано или поздно неизбежен.

Можно, конечно, пойти более обдуманным путем и считать калории. Но это тоже задачка не из легких. Лучше всего сделать акцент не на количестве еды, а на ее качестве. Для этого начните добавлять ко всем приемам пищи овощи и зелень с низкой энергетической плотностью.

– Низкая энергетическая плотность означает, что в большом количестве пищи содержится мало калорий. Например, огурец. Этот овощ как раз-таки имеет низкую энергетическую плотность. Вы можете съесть целый килограмм огурцов и получите всего 150 килокалорий, – поясняет Лиза Афинская.

Другое дело – картофель фри: всего в 1 порции (весом 155 г) содержится около 480 ккал.

Когда вы на завтрак, обед и ужин добавляете такие овощи, то быстрее наедаетесь, а голод перестает вас донимать. Это происходит, потому что большой объем пищи быстро заполняет желудок, а высокое содержание клетчатки и воды воздействует на гормоны сытости.

Какие овощи можно и нужно добавлять в блюда:

любую зелень (петрушка, шпинат, укроп, салат латук, салат романо, капуста кейл)

помидоры, огурцы,

баклажаны, кабачки,

морковку,

сельдерей,

кочанную капусту, брокколи, цветную капусту,

болгарский перец.

В идеале старайтесь съедать от 3 порций овощей в день. Можно 4-5, если привыкнете к такому рациону и будет хотеться больше. Чтобы вам было легко ориентироваться по порциям, запомните такие соотношения:

1 средний овощ = 1 порция овощей,

1 стакан овощей = 1 порция овощей,

2 стакана зелени = 1 порция овощей.

Как именно разнообразить свой рацион таким образом? Можно добавлять свежие овощи в уже готовые блюда, запекать, варить овощные супы, нарезать их в качестве перекусов.