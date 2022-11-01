В Новосибирской области неизвестные начали расклеивать необычные антивоенные листовки.
КРЕАТИВНО ⟩ В Новосибирской области неизвестные начали расклеивать антивоенные агитационные листовки
В Новосибирской области неизвестные начали расклеивать антивоенные агитационные листовки
Листовки в стихотворном форме активисты распространяют по всему городу, чтобы открыть глаза жителей на военную агрессию Владимира Путина.
«Стал калекой, жизнь сломав, по приказу гнома? Заплатил бы лучше штраф и остался дома»
«Чтоб не выла мат твоя стоя у оградки, нужно просто поиграть с военкомом в прятки»
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