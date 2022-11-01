Вт, 1.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

КРЕАТИВНО ⟩ В Новосибирской области неизвестные начали расклеивать антивоенные агитационные листовки

Limon.ee
В Новосибирской области неизвестные начали расклеивать антивоенные агитационные листовки
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Антивоенная агитационная листовка
Антивоенная агитационная листовка Фото: скриншот

В Новосибирской области неизвестные начали расклеивать необычные антивоенные листовки.

Листовки в стихотворном форме активисты распространяют по всему городу, чтобы открыть глаза жителей на военную агрессию Владимира Путина.

«Стал калекой, жизнь сломав, по приказу гнома? Заплатил бы лучше штраф и остался дома»

«Чтоб не выла мат твоя стоя у оградки, нужно просто поиграть с военкомом в прятки»

Ключевые слова
Наверх