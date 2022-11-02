Ср, 2.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Тамара Глоба дала ободряющий прогноз на 2023 год только трем знакам Зодиака

Limon.ee
Тамара Глоба дала ободряющий прогноз на 2023 год только трем знакам Зодиака
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Удача. Иллюстративное фото
Удача. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Астролог назвала избранников судьбы, которых ждет успех в новом году, сообщает teleprogramma.pro.

Тамара Глоба предрекает, что новый 2023 год станет самым сложным в последней тройке лет – 2021, 2022 и 2023. Однако астролог дала позитивный прогноз некоторым знакам Зодиака, назвав их избранниками судьбы, добавив, что, несмотря на всеобщий упадок, этих везунчиков будет ждать успех. Так о ком же речь?

Новые выгодные перспективы в 2023 году откроются перед Овнами. Так, представители этого зодиакального круга смогут получить дополнительное образование или повысить квалификацию. Самое главное – их ждет денежная удача. А 2023 год станет лучшим временем для крупных покупок, для недвижимости тоже.

Весы – главные баловни судьбы в 2023 году. Им неизменно будет везти во всякого рода конкурсах, лотереях. А самое удачное время для представителей этого зодиакального круга начнется с июня 2023 года.

Легко справляться с проблемами в 2023 году смогут Стрельцы. Тем, кто относится к этому знаку зодиака, удастся реализовать все свои сокровенные мечты.

Ключевые слова
Наверх