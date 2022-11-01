Зачем нужно засовывать спичку в сало: невероятный секрет, о котором почти никто не знает

Сало – продукт, без которого даже борщ будет уже не на столько вкусным. Оно найдется чуть ли не в каждом доме. Но не каждый умеет выбрать самое вкусное сало и свежее.

Кому-то может попасться кусок с грубой шкурой, у кого-то будет с толстой прослойкой мяса. Но самое главное научиться выбирать молодое сало, чтобы оно не было горькое, имело красивый вид и было без неприятного запаха.

Все это вы сможете распознать благодаря одному способу: трюку со спичкой. Этот способ невероятно простой и совершенно беспроигрышный.

Как выбрать сало с помощью спички

С помощью обычной спички вы сможете определить, качественное сало или нет. Вам необходимо проткнуть ею понравившийся кусочек и обратить внимание на то, как именно входит спичка в продукт.

Если спичка легко смогла войти в сало, то значит, что это молодой и качественный продукт. Такое сало смело можно брать. Но если спичка с трудом его протыкает, то лучше не рискуйте. Такое сало может оказаться старым и не исключено, что в нем будет привкус горечи.

Спичкой можно также пытаться проткнуть шкуру. Если она упругая и не дырявится, то значит, что это свежее сало. Чем тоньше кожура, тем нежнее будет продукт.

На что еще обратить внимание во время покупки сала

Вам необходимо внимательно посмотреть на сало и понять, какой же оно имеет цвет. Если у продукта желтый или серый оттенок, то это значит, что сало уже старое, залежалось или даже испортилось. Такой продукт лучше не покупать, чтобы потом не разочароваться.

Если вы чувствуете неприятный запах, то лучше пойти к другому продавцу. Идеальным будет, если у сала чувствуется слегка молочный запах.