Проплаченная история: Лобода назвала фейком пост в соцсетях о русском языке
Украинская певица Светлана Лобода, которая в бесчестной войне России против Украины, поддержала свою страну, поделилась c поклонниками очередным пропагандистским фейком.
Видимо, пропагандисты никак не могут принять то, что Светлана Лобода может не поддерживать террористическое государство, ворующее и насилующее слабых –женщин и детей. Поэтому оно периодически продуцируют фейки, чтобы очернить певицу в Украине. «Я говорила на русском и буду говорить, как и мои родственники. Для меня это первый родной язык, а сейчас язык, на котором я зарабатываю и на котором говорит моя страна. Я знаю Украинский, я люблю Украинский, но больше денег мне приносит русский», - якобы сказала Светлана Лобода.
«Новая проплаченная история! Данная сторис никогда не публиковалась в моих соцсетях! Вседозволенность и безнаказанность», – возмутилась Лобода.