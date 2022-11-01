Проплаченная история: Лобода назвала фейком пост в соцсетях о русском языке

Видимо, пропагандисты никак не могут принять то, что Светлана Лобода может не поддерживать террористическое государство, ворующее и насилующее слабых –женщин и детей. Поэтому оно периодически продуцируют фейки, чтобы очернить певицу в Украине. «Я говорила на русском и буду говорить, как и мои родственники. Для меня это первый родной язык, а сейчас язык, на котором я зарабатываю и на котором говорит моя страна. Я знаю Украинский, я люблю Украинский, но больше денег мне приносит русский», - якобы сказала Светлана Лобода.