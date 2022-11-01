Уроженка Таллинна, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала, как воспитывает дочь

Безусловная любовь, по мнению Волковой, – не идти на поводу у ребенка по каждому чиху. Свою родительскую задачу Екатерина видит в том, чтобы помочь дочери сформировать сильный характер. Поэтому-то она и борется с ленью, отсутствием мотивации и упорства. «И в то же время я не строю наши отношения по принципу доминирования и подавления личности Лизы, – уточняет актриса. – Мы, конечно, договариваемся. Да, порой не могу подобрать слов, срываюсь на эмоции. Потом ругаю себя, конечно. Мы много разговариваем, но есть и табу. Я человек слова, дела, правил. Поэтому и Лизу воспитываю в этом же духе. Моя мама была еще жестче в воспитании, но я благодарна родителям, что выросла цельным и порядочным человеком».