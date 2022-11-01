В своем Telegram-канале актриса сериала «Воронины» обстоятельно рассказала, как воспитывает дочь. Екатерина сразу призналась, что мать она точно не идеальная, пишет super.ru.
Уроженка Таллинна, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала, как воспитывает дочь
«В воспитании Лизы порой я достаточно жесткая, – пишет актриса. – Меня волнуют ее оценки, опрятно ли она выглядит. Я слежу, чтобы она не делала все спустя рукава, а старалась».
Безусловная любовь, по мнению Волковой, – не идти на поводу у ребенка по каждому чиху. Свою родительскую задачу Екатерина видит в том, чтобы помочь дочери сформировать сильный характер. Поэтому-то она и борется с ленью, отсутствием мотивации и упорства. «И в то же время я не строю наши отношения по принципу доминирования и подавления личности Лизы, – уточняет актриса. – Мы, конечно, договариваемся. Да, порой не могу подобрать слов, срываюсь на эмоции. Потом ругаю себя, конечно. Мы много разговариваем, но есть и табу. Я человек слова, дела, правил. Поэтому и Лизу воспитываю в этом же духе. Моя мама была еще жестче в воспитании, но я благодарна родителям, что выросла цельным и порядочным человеком».
Екатерина уже узнает в Лизе черты своего характера, дочь многое переняла от мамы. При этом Волкова говорит, что «ее цель – не слепить копию, не сломать личность, но сформировать каркас, который будет давать преимущество в конкурентном мире, какую бы профессию ни выбрала дочка». И признается, что в то же время видит в дочери качества, которые ей не нравятся. «Есть и те, которые меня бесят, это нормально, ведь все мы разные», – говорит актриса.
Не без гордости Екатерина сообщает, что она очень щедрая мама. При этом Лиза уже знает цену деньгам, так что безумие с криками и топотом ногами в магазине игрушек точно не про нее. «Раньше я контролировала каждый шаг Лизы, сейчас она уже выросла, поэтому стала самостоятельной и самодостаточной. И все же она никогда не вырастет в моих глазах. Как и я для своих родителей. В этом особый кайф детско-родительских отношений», – закончила свой пост Екатерина Волкова.