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ГРУДЬ ВИДНА ОТЛИЧНО ⟩ Известная модель крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой

Limon.ee
Известная модель крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой
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Хайди Клум
Хайди Клум Фото: Shutterstock

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 31 октября опубликовала в Инстаграме селфи, на котором продемонстрировала крупным планом тело без одежды, пишет gordonua.com.

Клум позировала перед зеркалом без бюстгальтера и в черных стрингах. Она перед камерой спустила трусы, демонстрируя более светлые зоны тела.

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