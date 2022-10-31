49-летняя немецкая модель Хайди Клум 31 октября опубликовала в Инстаграме селфи, на котором продемонстрировала крупным планом тело без одежды, пишет gordonua.com.
ГРУДЬ ВИДНА ОТЛИЧНО ⟩ Известная модель крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой
Известная модель крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой
Клум позировала перед зеркалом без бюстгальтера и в черных стрингах. Она перед камерой спустила трусы, демонстрируя более светлые зоны тела.