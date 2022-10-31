Британский актер Тим Рот объявил о смерти своего сына музыканта Кормака Рота от онкологического заболевания. Диагноз хориокарцинома в третьей степени ему был поставлен в ноябре 2021 года, пишет focus.ua.
Сын актера Тима Рота умер в 25 лет
Сын актера Тима Рота умер в 25 лет
В результате заболевания Кормак Рот почти лишился слуха и потерял 60 фунтов веса. В одном из своих последних постов в соцсетях он посетовал, что люди не всегда могут выбирать свою судьбу и будущее.
Свой первый альбом Python Кормак Рот выпустил в 2018 году. Он также участвовал в работе над фильмом Мишеля Франко «Новый порядок» (2020). Любовь к музыке, по словам его родителей, началась в то время, когда гитара была больше, чем он сам.
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