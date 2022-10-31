Олег Тиньков отказался от российского гражданства

«Не могу видеть все это и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть, как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей.»

Тиньков выразил надежду, что другие бизнесмены последуют за ним, «перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство».