Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Об этом он сам написал в своем Instagram.
Олег Тиньков отказался от российского гражданства
Олег Тиньков отказался от российского гражданства
«Не могу видеть все это и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть, как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей.»
Тиньков выразил надежду, что другие бизнесмены последуют за ним, «перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство».
К посту Тиньков приложил фото документа, подтверждающего, что его прошение о выходе из российского гражданства удовлетворено властями РФ.
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