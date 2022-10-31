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Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Limon.ee
Олег Тиньков отказался от российского гражданства
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Олег Тиньков.
Олег Тиньков. Фото: Maxim Shemetov

Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Об этом он сам написал в своем Instagram.

«Не могу видеть все это и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть, как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей.»

Тиньков выразил надежду, что другие бизнесмены последуют за ним, «перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство».

К посту Тиньков приложил фото документа, подтверждающего, что его прошение о выходе из российского гражданства удовлетворено властями РФ.

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